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Окупанти атакували з дрона пункт роздачі хліба на Чернігівщині (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти атакували з дрона пункт роздачі хліба на Чернігівщині (фото)
Уламками ворожого дрона пошкодило легковий автомобіль із хлібом
фото: Нацполіція

Минулося без постраждалих

Російські загарбники атакували з безпілотника цивільних під час роздачі хліба на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомила Національна поліція.

«Учора російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району», – йдеться в повідомленні.

Уламками ворожого дрона пошкодило легковий автомобіль із хлібом
Уламками ворожого дрона пошкодило легковий автомобіль із хлібом
фото: Нацполіція
Уламками ворожого дрона пошкодило легковий автомобіль із хлібом
Уламками ворожого дрона пошкодило легковий автомобіль із хлібом
фото: Нацполіція

Відомо, що людям роздавали хліб у центрі села і в цей час окупанти атакували з дрона. У поліції кажуть, що минулося без постраждалих. Уламками пошкодило легковий автомобіль із хлібом.

Нагадаємо, що 5 грудня російська армія з установок «Град» вдарила по місту Часів Яр у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення. Коли розпочалась атака, люди отримували від волонтерів воду та хліб.

До слова, триває 669-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення.

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Теги: Чернігівщина обстріл безпілотник

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