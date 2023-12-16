На Білгородщині помер чиновник, який підірвався на російській міні

13 грудня губернатор області повідомив, що в районі хутора Високого машина з мирними жителями підірвалась на міні

Спершу було відомо, що внаслідок інциденту в одного із пасажирів відірвало ноги, інший отримав закриту черепно-мозкову травму, а третій перебував у лікарні зі струсом мозку

У ніч з п’ятниці на суботу помер заступник голови адміністрації Красноярузького району Білгородської області РФ Ігор Бородаєнко, який керував машиною, що підірвалася на російській протитанковій міні. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

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«Сьогодні вночі Ігор Васильович, чоловік, який підірвався на міні у Красноярузькому районі, помер у лікарні», – написав Гладков.

13 грудня губернатор області повідомив, що в районі хутора Високого машина з мирними жителями підірвалась на міні, внаслідок чого постраждали три людини. Зокрема внаслідок інциденту в одного із пасажирів відірвало ноги, інший отримав закриту черепно-мозкову травму, а третій перебував у лікарні зі струсом мозку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що авто підірвалося внаслідок наїзду на російську протитанкову міну. За його словами, в автомобілі, окрім Бородаєнка, перебувала голова адміністрації Вязовського сільського поселення Галина Пащенко.