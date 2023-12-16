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На Білгородщині помер чиновник, який підірвався на російській міні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Білгородщині помер чиновник, який підірвався на російській міні
13 грудня губернатор області повідомив, що в районі хутора Високого машина з мирними жителями підірвалась на міні
фото з відкритих джерел

Спершу було відомо, що внаслідок інциденту в одного із пасажирів відірвало ноги, інший отримав закриту черепно-мозкову травму, а третій перебував у лікарні зі струсом мозку

У ніч з п’ятниці на суботу помер заступник голови адміністрації Красноярузького району Білгородської області РФ Ігор Бородаєнко, який керував машиною, що підірвалася на російській протитанковій міні. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

«Сьогодні вночі Ігор Васильович, чоловік, який підірвався на міні у Красноярузькому районі, помер у лікарні», – написав Гладков.

13 грудня губернатор області повідомив, що в районі хутора Високого машина з мирними жителями підірвалась на міні, внаслідок чого постраждали три людини. Зокрема внаслідок інциденту в одного із пасажирів відірвало ноги, інший отримав закриту черепно-мозкову травму, а третій перебував у лікарні зі струсом мозку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що авто підірвалося внаслідок наїзду на російську протитанкову міну. За його словами, в автомобілі, окрім Бородаєнка, перебувала голова адміністрації Вязовського сільського поселення Галина Пащенко.

Теги: чиновник росія

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