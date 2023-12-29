Кабмін затвердив нову систему зарплат держслужбовців

За словами Шмигаля, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% – премії

Нова система зарплат держслужбовців дозволить зекономити Україні 8 млрд гривень

Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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«Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад та грейдів», – сказав він.

За словами Шмигаля, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% – премії.

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«Ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати», – сказав він.

За словами прем’єра, нова система охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну (міністерства, Секретаріат Кабміну, Офіс президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

Одночасно з 1 січня уряд скорочуємо кількість вакансій державної служби майже на 20 тис.

«Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить нам зберегти близько 8 млрд гривень бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони», – зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб. Головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР.

Як повідомлялося, деякі українські чиновники почнуть заробляти більше грошей під час повномасштабної війни з Росією. Переглянути виплати планують для тих, хто працює в місцевих державних адміністраціях.

До слова, за даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.