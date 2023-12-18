«Випийте і за моє здоров’я». Як судді Київського апеляційного суду ділили хабар

Вища рада правосуддя зняла з чотирьох суддів імунітет, дозволивши взяти їх під варту

Нещодавно НАБУ та САП викрили «на гарячому» чотирьох суддів Київського апеляційного суду – В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. Їх усіх підозрюють в отриманні хабаря сумарного розміру $35 тис.

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Слідство вважає, що ці судді створили злочинну схему з продажу за хабарі «правильних рішень». А спіймали їх на незаконному знятті арешту з літака. Як це було, де знайшли гроші та що буде далі – розповідаємо.

Як працювала схема з отримання хабаря?

У листопаді цього року представниця ПрАТ «Авіакомпанія Константа» Тетяна Поліщук домовилася з суддею Київського апеляційного суду В’ячеславом Дзюбіним про скасування арешту двох унікальних літаків Ан-74ТК-100, які здатні трансформуватися з вантажних у пасажирські і навпаки.

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Ці літаки були речовими доказами у кримінальному провадженні щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ. До слова, володіє ними естонська компанія Eka Grupp OU, а тримачами в Україні було АТ «Мотор Січ» та «Авіакомпанія Константа».

За цю «послугу» Поліщук запропонувала $35 тис. для Дзюбіна та ще трьох його колег. Суддя планував залишити собі $5 тис. як посереднику, а решту розділити між суддями колегії – по $10 тис. кожному.

Згодом, за версією слідства, Дзюбін отримав згоду від своїх колег Паленика, Глиняного та Сливи, яким випало слухати справу в апеляції.

Проте, як виявилося пізніше, віддавати їм $30 тис. він не збирався. Дзюбін оцінив своє «посередництво» в $10 тис., а $25 тис. залишку передав на розподіл колегам.

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Врешті наприкінці листопада колегія суддів зняла арешт з одного з літаків, а Дзюбін на черговій зустрічі отримав в автомобілі від Тетяни Поліщук $35 тис. Гроші розділили, але вже наступного дня правоохоронці затримали всіх чотирьох суддів-фігурантів та провели в них вдома обшуки.

Кава, віскі та… долари

Детективи зафіксували подальший шлях отриманого хабаря. Свою частку Дзюбін залишив просто в службовому кабінеті.

Решту коштів, а саме $25 тис., суддя поклав до коробки з-під віскі та заніс її до кабінету Паленика, де в них відбувся короткий діалог. Дзюбін: «це кАньяк, кАньяк. Не кАньяк, а віскі, як ти все любиш». Паленик у цей момент поставив коробку під стіл, а Дзюбін додав: «Випийте за моє здоров’я».

Далі естафету, по суті, прийняв суддя Паленик. Щоб передати по $8,3 тис. колегам Глиняному та Сливі, він замінив купюри на свої, а потім розфасував їх у пакет з-під кави та пакет-рекламу інтернет-провайдера.

При цьому, під час розподілу «винагороди» він використав «найкращі» акторські здібності. Передаючи хабар Глиняному під виглядом реклами, Паленик зауважив: «Тут реклама така, почитаєш, інтернет хороший».

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Взагалі в Паленика з кавою склалися дуже дивні стосунки, оскільки частину хабаря судді Сливі він передав у кавовій упаковці й зі словами: «На каву, каву, ти мене пригощав, це розчинна, кажуть хороша». А вдома ж у нього, крім самого хабаря, знайшли та вилучили розфасовані також по пакетах з-під кави $115 тис. та €410.

Суддя ховав хабарі у пакетах з-під кави фото: НАБУ

А хто ж розкрив четвірку суддів? Є версія, що викриттю схеми сприяла сама ж Тетяна Поліщук, яка ймовірно співпрацювала з правоохоронцями для детального документування та фіксування факту передання хабаря.

Захист наполягав, що Поліщук – адвокатка, яку правоохоронці не могли залучати для конфіденційного співробітництва. Однак цю інформацію вони отримали з реєстру, тож не виключено, що її прізвище та ім'я могли змінити задля безпеки. Наразі відомостей про вручення їй підозри немає.

Водночас захисники продовжували наполягати, що їх підзахисних, усіх чотирьох суддів, спровокували.

Що чекає на суддів далі?

Правоохоронці повідомили чотирьом суддям-фігурантам про підозри в «одержанні ними неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою» (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України).

Дзюбіну, Паленику, Глиняному та Сливі загрожує від 8 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Вища рада правосуддя ще 4 грудня зняла з суддів імунітет, дозволивши взяти їх під варту. ВАКС заарештував підозрюваних в залі суду, а як альтернативу їм визначили застави: 4 млн грн Паленику, 2,5 млн грн Сливі, 5 млн грн Глиняному. Останні два судді скористалися цією можливістю та вже вийшли з СІЗО, сплативши свої застави, а ще їх відсторонили від правосуддя на два місяці.

«Судді-посереднику» Дзюбіну запобіжний захід ще не обрали, оскільки одразу після оголошення підозри він потрапив до лікарні. Слідчий суддя вирішив дозволити його дистанційну участь в судовому засіданні, призначеному на 18 грудня.

До слова, рішення про обрання підозрюваним запобіжних заходів наразі засекречені. Тому деталі невідомі, але TI Ukraine продовжує відстежувати цю справу.