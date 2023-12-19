На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє дітей з мамою
Причина та обставини трагедії наразі встановлюються
У с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади на Чернігівщині сталася пожежа. Під час пожежі загинули двоє дітей з мамою. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години.
«На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження», – йдеться в повідомленні.
Причина та обставини трагедії наразі встановлюються.
Нагадаємо, що 13 грудня в Дарницькому районі внаслідок атаки росіян спалахнула пожежа.
До слова, на Житомирщині через пожежу в житловому будинку загинули троє дітей.
Раніше повідомлялося, що рятувальники загасили масштабну пожежу під Вінницею.
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