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На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє дітей з мамою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє дітей з мамою
фото: ДСНС

Причина та обставини трагедії наразі встановлюються

У с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади на Чернігівщині сталася пожежа. Під час пожежі загинули двоє дітей з мамою. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години.

На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє дітей з мамою фото 1

«На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження», – йдеться в повідомленні.

Причина та обставини трагедії наразі встановлюються.

На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє дітей з мамою фото 2

Нагадаємо, що 13 грудня в Дарницькому районі внаслідок атаки росіян спалахнула пожежа. 

До слова, на Житомирщині через пожежу в житловому будинку загинули троє дітей.

Раніше повідомлялося, що рятувальники загасили масштабну пожежу під Вінницею.

Теги: ДСНС війна Чернігівщина

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