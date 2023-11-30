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Вирішував земельне питання: на Полтавщині депутата спіймано на хабарі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вирішував земельне питання: на Полтавщині депутата спіймано на хабарі
Правоохоронці затримали депутата Миргородської міської ради
фото: СБУ

Посадовець вимагав хабар від місцевого агропідприємця

Правоохоронці затримали депутата Миргородської міської ради, який вимагав з фермера гроші за вирішення земельного питання. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Посадовець вимагав хабаря від місцевого агропідприємця. В обмін на гроші депутат обіцяв фермеру продовжити строк оренди земельних ділянок та допомогти із орендою «нової землі».

СБУ спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Миргородської міськради у Полтавській області
СБУ спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Миргородської міськради у Полтавській області
фото: СБУ

За майже $67 тис. депутат гарантував вирішення цього питання у земельній комісії виконкому та під час розгляду відповідної постанови на сесії міськради.

Правоохоронці затримали посадовця «на гарячому» під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Депутата затримано «на гарячому»
Депутата затримано «на гарячому»
фото: НАБУ

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в адмінбудівлі міської ради виявлено документи із доказами незаконних дій.

Депутат вимагав $66,7 тис. за вирішення земельного питання
Депутат вимагав $66,7 тис. за вирішення земельного питання
фото: СБУ

Наразі депутату планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову.

Теги: депутат хабар гроші розслідування

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