Вирішував земельне питання: на Полтавщині депутата спіймано на хабарі

Посадовець вимагав хабар від місцевого агропідприємця

Правоохоронці затримали депутата Миргородської міської ради, який вимагав з фермера гроші за вирішення земельного питання. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Посадовець вимагав хабаря від місцевого агропідприємця. В обмін на гроші депутат обіцяв фермеру продовжити строк оренди земельних ділянок та допомогти із орендою «нової землі».

СБУ спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Миргородської міськради у Полтавській області фото: СБУ

За майже $67 тис. депутат гарантував вирішення цього питання у земельній комісії виконкому та під час розгляду відповідної постанови на сесії міськради.

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Правоохоронці затримали посадовця «на гарячому» під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Депутата затримано «на гарячому» фото: НАБУ

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в адмінбудівлі міської ради виявлено документи із доказами незаконних дій.

Депутат вимагав $66,7 тис. за вирішення земельного питання фото: СБУ

Наразі депутату планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову.