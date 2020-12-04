На Дніпропетровщині правоохоронці викрили транснаціональних торговців зброєю (фото)

Під час обшуків вилучено пістолет-кулемет «Томпсон», понад 40 пістолетів та револьверів, майже 500 боєприпасів до них, а також майже 70 одиниць холодної зброї

Четверо громадян налагодили схему збуту заводської та переробленої вогнепальної зброї через спеціалізовані інтернет-ресурси

На Дніпрпетровщині правоохоронці викрили організовану групу з транснаціональними зв’язками, яка займалась збутом вогнепальної зброї. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, четверо громадян налагодили схему збуту заводської та переробленої вогнепальної зброї через спеціалізовані інтернет-ресурси.

«У рамках кримінального провадження правоохоронцями проведено 17 обшуків за місцем проживання членів злочинної групи та їх клієнтів на території Київської, Дніпропетровської, Запорізької областей та міста Києва. Під час обшуків вилучено пістолет-кулемет «Томпсон», понад 40 пістолетів та револьверів, майже 500 боєприпасів до них, а також майже 70 одиниць холодної зброї», ─ йдеться у повідомленні.

Місцева прокуратура інформує, що наразі трьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Стосовно ще одного учасника групи вирішується питання про оголошення у розшук.

Досудове розслідування триває.