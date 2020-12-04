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    На Дніпропетровщині правоохоронці викрили транснаціональних торговців зброєю (фото)

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    Під час обшуків вилучено пістолет-кулемет &laquo;Томпсон&raquo;, понад 40 пістолетів та револьверів, майже 500 боєприпасів до них, а також майже 70 одиниць холодної зброї - На Дніпропетровщині правоохоронці викрили транснаціональних торговців зброєю (фото)
    Під час обшуків вилучено пістолет-кулемет «Томпсон», понад 40 пістолетів та револьверів, майже 500 боєприпасів до них, а також майже 70 одиниць холодної зброї

    Четверо громадян налагодили схему збуту заводської та переробленої вогнепальної зброї через спеціалізовані інтернет-ресурси

    На Дніпрпетровщині правоохоронці викрили організовану групу з транснаціональними зв’язками, яка займалась збутом вогнепальної зброї. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, четверо громадян налагодили схему збуту заводської та переробленої вогнепальної зброї через спеціалізовані інтернет-ресурси.

    «У рамках кримінального провадження правоохоронцями проведено 17 обшуків за місцем проживання членів злочинної групи та їх клієнтів на території Київської, Дніпропетровської, Запорізької областей та міста Києва. Під час обшуків вилучено пістолет-кулемет «Томпсон», понад 40 пістолетів та револьверів, майже 500 боєприпасів до них, а також майже 70 одиниць холодної зброї», ─ йдеться у повідомленні.

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    На Дніпропетровщині правоохоронці викрили транснаціональних торговців зброєю (фото)
    На Дніпропетровщині правоохоронці викрили транснаціональних торговців зброєю (фото)
    На Дніпропетровщині правоохоронці викрили транснаціональних торговців зброєю (фото)
    На Дніпропетровщині правоохоронці викрили транснаціональних торговців зброєю (фото)
    На Дніпропетровщині правоохоронці викрили транснаціональних торговців зброєю (фото)

    Місцева прокуратура інформує, що наразі трьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Стосовно ще одного учасника групи вирішується питання про оголошення у розшук.

    Досудове розслідування триває.

    Теги: обшук прокуратура зброя розслідування боєприпаси Дніпропетровщина розшук
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