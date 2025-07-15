Дніпровська міськрада вимагає знести забудови яхт-клубу «Січ»: що відомо про гучний скандал

Суд розглядає позов щодо самочинного будівництва на березі Дніпра

У Господарському суді Дніпропетровської області триває розгляд справи за позовом Дніпровської міської ради до громадської організації «Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб «Січ», власником якого є бізнесмен В’ячеслав Дідик. Міськрада вимагає знести споруди клубу, які вважає незаконно збудованими на березі Дніпра.

Ухвалою від 1 липня 2025 року суд призначив судову експертизу, щоб перевірити законність будівництва споруд яхт-клубу. До 15 липня сторони зобов’язані надати необхідні документи, а до 17 липня яхт-клуб «Січ» має сплатити вартість експертизи. Деталі повідомляє «Главком» з посиланням на справу № 904/652/25 в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суть позову

Позов Дніпровської міськради від 3 березня 2025 року стосується земельної ділянки площею понад 26 га біля будинку №134 на Набережній Перемоги у Дніпрі.

Суд розглядає позов міськради про знесення об’єктів, які вона вважає незаконно збудованими на березі Дніпра фото: Facebook-сторінка яхт-клубу «Січ»

Міськрада вимагає усунути перешкоди у користуванні цією територією та знести низку об’єктів, зокрема: захисну дамбу №4, берегоукріплювальну дамбу №5, причальні містки №6, 7, 10, 14, 36, хвилеломи №8, 11, захисні моли №9, 15, струмененаправляючий острівець №12, суднопідйомний сліп №13, причал №16, причали №17–35 та мостіння І. Також міськрада вимагає припинити право володіння яхт-клубу «Січ» цими об’єктами, адже вважає будівництво незаконним на самовільно зайнятій землі.

Яхт-клуб «Січ» на березі Дніпра, 2025 рік фото: Facebook-сторінка яхт-клубу «Січ»

Третьою стороною у справі виступають: Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міськради за участі Офісу Генерального прокурора України, а також громадська організація «Платформа Громадський Контроль».

Історія права власності

За даними Opendatabot, громадська організація «Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб «Січ» зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 77б. ГО заснована 12 травня 1999 року. Керівником та одним із засновників є В’ячеслав Дідик. Іншими засновниками є Олена Роменська та Олександр Василенко.

Основним видом діяльності клубу зазначено діяльність інших громадських організацій (КВЕД 94.99). За даними фінансової звітності, у 2024 році дохід клубу становив понад 2,3 млн грн, активи – понад 5 млн грн.

Історично організація змінила назву: до 2016 року вона була зареєстрована як «Дніпропетровський спортивно-парусний та культурно-етнографічний клуб «Січ», а з того часу носить нинішню назву.

На його території облаштовані водойми з рибою, водоплавними та свійськими птахами, є міні-зоопарк. Також тут облаштовані будиночки для відпочинку на воді, фудкорти, прогулянкові зони й працюють розваги та прокат яхт, сапів, катамаранів. Клуб позиціонує себе як спортивно-парусний та культурно-етнографічний комплекс і проводить регати та інші змагання.

Сучасний вигляд яхт-клубу «Січ», 2025 рік фото: Facebook-сторінка яхт-клубу «Січ»

Проведення судової експертизи

22 травня суд ухвалив призначити судову будівельну технічну експертизу та зупинив провадження до отримання її висновку. 5 червня Офіс Генпрокурора подав клопотання про поновлення провадження та долучення додаткових пояснень, проте 16 червня суд відмовив у цьому клопотанні.

25 червня 2025 року до суду надійшло клопотання Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

Зокрема, експерти запросили оригінали або завірені копії проєктної документації на всі споруди, проєкти виконання робіт, експертні звіти, акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, виконавчу документацію, документацію із землеустрою на ділянку (кадастровий номер 1210100000:03:149:0014), документи, що посвідчують право користування землею. Крім того, до обов'язкового переліку також потрапила містобудівна документація – генеральний план міста, план зонування, детальний план території та матеріали щодо водоохоронної зони і прибережної захисної смуги Дніпра у межах розташування об’єктів.

Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 1 липня 2025 року скріншот: Єдиний реєстр судових рішень

Ухвалою від 1 липня 2025 року суд поновив провадження та дозволив провести експертизу Одеському НДІ судових експертиз у строк понад 90 днів. Сторони зобов’язані до 15 липня надати усі витребувані документи, а яхт-клуб «Січ» має сплатити вартість експертизи у розмірі 162846,72 грн до 17 липня та надати підтвердження оплати. Провадження у справі зупинено до завершення експертизи та надходження її висновку до суду.

Яхт-клуб «Січ» продовжує працювати у звичному режимі фото: glavcom.ua

Попри судові суперечки, територія яхт-клубу залишається відкритою для відвідувачів.

Раніше «Главком» інформував, що поліція викрила масштабний незаконний видобуток піску на Київщині, який загрожував екологічною катастрофою через ризик підтоплення прибережних територій річки Ірпінь. Внаслідок протиправних робіт утворилася штучна водойма площею понад три гектари та глибиною до шести м.

Також «Главком» інформував, що киянина судитимуть за незаконне будівництво масштабного ресторанного комплексу на самовільно зайнятій ділянці в прибережній захисній смузі Дніпра. За даними прокуратури, підозрюваний не лише звів об'єкт без дозволів, а й намагався легалізувати його через підроблені документи та судові махінації.