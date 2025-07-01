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Суд взяв під варту без права внесення застави ексзаступника Терехова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Суд взяв під варту без права внесення застави ексзаступника Терехова
Андрій Руденко не визнав провину
фото: Суспільне Харків

За даними слідства, Руденко контролював компанію ТОВ «Тех-Інком», яка укладала контракти з Департаментом Харківської військово-цивільної адміністрації

Київський районний суд Харкова ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для Андрія Руденка – колишнього заступника міського голови Харкова Ігора Терехова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Харків».

Руденка підозрюють в організації схеми з розкрадання понад 5 млн грн, які призначалися на будівництво оборонних споруд. Суд залишив його під вартою до 26 серпня без права внесення застави.

Сам підозрюваний не визнав провину у розкраданні, заявивши, що «нічого ніде не крав».

За даними слідства, Руденко контролював компанію ТОВ «Тех-Інком», яка укладала контракти з Департаментом Харківської військово-цивільної адміністрації. До злочинної схеми були залучені також фірми-прокладки – ТОВ «Буд-Техпром», ФОП Драч і ФОП Саричев. Ці структури купували будівельні матеріали за низькими цінами, а потім продавали їх «Тех-Інкому» з суттєвою націнкою, що й дозволяло незаконно використовувати державні кошти.

Прокурор ж заявив, що в телефонах підозрюваних було знайдено листування, в якому Руденко координував дії учасників схеми. Крім того, є повідомлення про можливе знищення доказів, видалення відео та підготовку одного з учасників до виїзду за кордон. З огляду на це прокуратура наполягала на триманні Руденка під вартою без права внесення застави, побоюючись впливу на свідків, знищення доказів і втечі.

Ексзаступнику мера загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскації майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що на будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн

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Теги: Харків будівництво прокурор кордон суд

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