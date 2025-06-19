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Суд продовжив розслідування справи ексохоронців Порошенка, які перевезли 38 млн. євро з Москви

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Суд продовжив розслідування справи ексохоронців Порошенка, які перевезли 38 млн. євро з Москви
Печерський районний суд Києва продовжив строк розслідування щодо колишнього заступника начальника Служби безпеки Президента України УДО Вадима Чучковського і двох його підлеглих
фото з відкритих джерел

Слідство вважає, що 28 березня 2019 року співробітники УДО зустріли в аеропорту «Жуляни» літак із Москви, на борту якого перебували валізи з 38 млн євро

Печерський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишніх співробітників Управління державної охорони до 12 вересня 2025 року. Йдеться про колишнього заступника начальника Служби безпеки президента України УДО Вадима Чучковського і двох його підлеглих – ексводіїв Управління Сергія Волевача і Руслана Крамаренка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу суду, оприлюднену 6 червня в Єдиному державному реєстрі судових рішень,

З березня 2025 року всі троє утримуються під вартою із визначеними багатомільйонними заставами. Востаннє, у червні, суд визначив Крамаренку заставу в 360 млн грн, Чучковському та Волевачу – по 342 млн.

Згідно з матеріалами справи, наразі триває комп’ютерно-технічна експертиза мобільних телефонів, вилучених під час обшуків. Також заплановано аналіз телефонних з'єднань, розсекречення матеріалів негласних слідчих дій, проведення криміналістичної експертизи відео- та звукозапису, встановлення та допит можливих свідків.

Ухвала Печерського райсуду Києва про продовження розслідування
Ухвала Печерського райсуду Києва про продовження розслідування
скріншот; Єдиний реєстр судових рішень

Окрім того, Державне бюро розслідувань очікує відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, надісланий 12 травня до компетентних органів Німеччини.

Слідство вважає, що 28 березня 2019 року співробітники УДО зустріли в аеропорту «Жуляни» літак із Москви, на борту якого перебували валізи з 38 млн євро. Ці гроші, нібито, були доставлені бізнес-партнером дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука – Алєксандром Баримовим.

За версією правоохоронців, без оформлення належних митних процедур охоронці забрали багаж із грошима і вивезли його у невідомому напрямку. Інформація про інцидент спливла лише через шість років – після того, як оперативники ДБР отримали флешку з відеозаписом поїздки Баримова.

На фото, оприлюдненому у ЗМІ, фігуранти справи — колишні охоронці Порошенка
На фото, оприлюдненому у ЗМІ, фігуранти справи — колишні охоронці Порошенка
фото: Cудовий репортер

На відео, за даними слідства, зафіксовано процес маркування валіз у московському аеропорту «Шереметьєво», а також передача готівки Чучковському прямо на борту літака зі словами російською мовою: «Хороших вам виборів. Дякую». Вже за три дні, 31 березня 2019 року, в Україні відбувся перший тур президентських виборів.

У прокуратурі не повідомляють, на що саме могли бути витрачені ці кошти. Водночас, за словами захисників підозрюваних, на них чиниться тиск із вимогою дати свідчення проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, це не перший скандал, пов'язаний із охоронцями Петра Порошенка. «Главком» повідомляв, що 5-й президент України став учасником конфлікту з народною депутаткою від «Слуги народу» Ольгою Василевською-Смаглюк у кулуарах Верховної Ради. За словами депутатки, інцидент стався після оголошення перерви в засіданні парламенту. Вона підійшла до опозиційних лідерів, щоб з’ясувати, чому ті затягують повернення до сесійної зали. У відповідь Петро Порошенко, за її словами, зробив їй зауваження і публічно заявив, що «від неї смердить».

Коли Василевська-Смаглюк увімкнула камеру і попросила повторити сказане, політик порадив їй звернутися до лікаря. Крім того, охорона Порошенка, за словами депутатки, грубо її відштовхнула. Цей момент потрапив на відео, яке вона згодом опублікувала. За її словами, після конфлікту Порошенко залишив парламент, не взявши участі в голосуванні за важливі законопроєкти.

Також «Главком» інформував, що експрезидент Петро Порошенко, на якого накладено санкції, виклав свою версію стосунків із Медведчуком. Обидва є фігурантами гучної вугільної справи. Порошенко заявив, що ніколи не обговорював із обвинуваченим у держраді Віктором Медведчуком вугільні питання. 

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Теги: Петро Порошенко суд вирок охорона

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