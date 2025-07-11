Незаконний видобуток піску ледь не спричив екологічну катастрофу на Київщині

Організатором схеми виявився фермер, який залучив родичів до оборудки

Поліція викрила масштабний незаконний видобуток піску на Київщині, який загрожував екологічною катастрофою через ризик підтоплення прибережних територій річки Ірпінь. Про це повідомляє «Главком», з посиланням на Національну поліцію України.

Внаслідок протиправних робіт утворилася штучна водойма площею понад три гектари та глибиною до шести м. Це відповідає площі чотирьох футбольних полів і висоті двоповерхового будинку.

Нелегальний кар’єр піску на Київщині створив загрозу екологічної катастрофи фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, така водойма створила реальну загрозу порушення природного гідрологічного режиму річки Ірпінь. У разі злиття ставка з річкою існував високий ризик підтоплення прибережних територій, забруднення води техногенними відходами, руйнування берегів, доріг, дамб і мостів.

Організатор незаконного видобутку піску - фермер із Київщини, який залучив родичів до оборудки фото: Національна поліція України

Поліція встановила організатора схеми – власника фермерського господарства та орендаря низки земельних ділянок. До незаконної діяльності він залучив батька, брата та інших близьких родичів.

На орендованих земельних ділянках біля Ірпеня незаконно добували пісок за допомогою спецтехніки фото: Національна поліція України

Замість ведення сільського господарства на орендованих ділянках вони облаштували нелегальний видобуток піску за допомогою земснаряду. За інформацією Державного земельного кадастру та Держгеонадр України, спеціальних дозволів на користування надрами у них не було, а самі родовища не перебувають на державному балансі запасів.

Через незаконний видобуток піску могли постраждати береги річки Ірпінь та інфраструктура довкола фото: Національна поліція України

Наразі тривають експертні дослідження для встановлення фактичних обсягів незаконно видобутої піщаної сировини та розміру заподіяних державі збитків.

Поліція розслідує факти незаконної діяльності фермерського господарства на Київщині фото: Національна поліція України

Раніше «Главком» повідомляв, що на Київщині двоє чоловіків за незаконне видобування піску відповідатимуть у суді. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство з’ясувало, що з вересня 2022 року по жовтень 2023 року двоє жителів Білоцерківського району, діючи за попередньою змовою, незаконно видобули близько 2 тисяч тонн піску на території Рокитнянської територіальної громади з метою подальшого продажу.

Також «Главком» інформував, що на Ірпінській набережній відбувся екологічний захід «Амур Ірпінь». Зазначається, що у рамках ініціативи учора, 6 квітня, в річку Ірпінь було випущено 300 кг риби – білих амурів.