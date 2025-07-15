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Атака на Україну, розмова Трампа та Зеленського: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, розмова Трампа та Зеленського: головне за ніч
Трамп та Зеленський домовилися частіше зідзвонюватись і координувати спільні кроки й надалі
фото: The White house/Facebook

Президент Трамп розповів Зеленському про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте

Президент Володимир Зеленський поговорив з президентом США Дональдом Трампом та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо підтримки України та подальших кроків, Росія атакувала українські міста, держсекретар Марко Рубіо розповів про пріоритет американського президента у війні. «Главком» зібрав головні події ночі проти 15 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Розмова Зеленського з Трампом та Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру. 

«Президент Трамп розповів про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону», – зазначив Зеленський.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте – обговорили деталі співпраці між Європою та США заради підтримки нашої країни, передає «Главком» із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський розповів, що Рютте поінформував про зустріч у Вашингтоні з Трампом та про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України. 

Вибухи у Дніпрі та Чернігові 

У ніч на 15 липня російська окупаційна армія атакує Україну «шахедами». Вибухи вже чули у Чернігові, Дніпрі та інших містах області. Про це повідомляє «Главком».

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський розповів, що на околицях міста було зафіксовано падіння двох «шахедів». Загалом пролунало п'ять вибухів. Як відомо, інформації про постраждалих людей не надходило.

У Дніпрі також пролунали вибухи, працювала ППО по БпЛА. Місцеві телеграм-канали пишуть, що на місці падіння збитого «шахеда» працюють екстрені служби.

Трамп дає Путіну шанс на мир, але готовий боротися

Сполучені Штати мають намір передати Україні нові системи озброєння на тлі триваючих атак Росії. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

За його словами, президент Дональд Трамп чітко окреслив позицію Вашингтона у спілкуванні з Володимиром Путіним.

«Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну: «Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити»», – наголосив Вітакер.

Рубіо розкрив головний пріоритет Трампа у війні в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо під час переговорів із главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії наголосив, що ключовим пріоритетом президента Дональда Трампа залишається зупинення війни Росії проти України шляхом довготривалого врегулювання через переговори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Державного департаменту США.

Окрему увагу приділили війні в Україні. Рубіо запевнив, що адміністрація Трампа виступає за припинення бойових дій шляхом мирного врегулювання, яке має базуватися на довгострокових домовленостях.

Атака на Сумщину

У ніч на 15 липня російська окупаційна армія атакувала Сумщину. Під удар потрапила Шосткинська громада, передає «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За інформацією Григорова, цієї ночі ворог атакував Шосткинську громаду. Попередньо, одна людина постраждала. 

Як відомо, внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.  

Сенат зупиняє просування жорсткого законопроєкту проти РФ

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн призупинив просування законопроєкту, який передбачає санкції проти Росії та її союзників. Про це повідомляє Politico, передає «Главком».

Йдеться про ініціативу сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля, яка передбачала введення жорстких економічних обмежень. Проте Тьюн вирішив відкласти її розгляд, пославшись на заяву президента Дональда Трампа, який оголосив 50-денний термін для досягнення мирної угоди щодо війни в Україні.

«Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні на переговорах, тоді ми зробимо це. Ми будемо готові», – пояснив Тьюн журналістам.

Теги: США санкції Дональд Трамп Володимир Зеленський Марко Рубіо Сумщина Дніпро Чернігів вибух росія

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