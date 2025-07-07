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У 2025 році рекордна частка бюджету Дніпровської міськради пішла на обслуговування боргів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У 2025 році рекордна частка бюджету Дніпровської міськради пішла на обслуговування боргів
Дніпро витратило 46% свого бюджету на борги
фото: Дніпровська міська рада/Facebook

Міські ради обласних центрів найбільше коштів спрямовують на оплату праці та компенсаційні виплати – на це припадає близько 40% усіх видатків

Майже половина цьогорічних видатків Дніпровської міської ради пішла на обслуговування боргів. Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот», інформує «Главком».

Станом на зараз у Реєстрі публічних фінансів зареєстровано 30 688 компаній. Більшість складають комунальні установи – їх налічується 11 191, що становить 36,5% від загальної кількості. На другому місці – органи місцевого самоврядування (6 336 або 20,6%), далі йдуть комунальні підприємства (5 230 або 17%), державні органи (2 638 або 8,6%) та державні установи й заклади (1 951 або 6,4%). Серед цих компаній є і приватні фірми, які отримують бюджетні кошти, виконуючи державні замовлення чи надаючи послуги.

У 2025 році рекордна частка бюджету Дніпровської міськради пішла на обслуговування боргів фото 1

Найбільшими «споживачами» бюджету традиційно залишаються великі державні структури: цьогоріч найбільше витратив Пенсійний фонд (688 млрд грн), за ним ідуть Податкова служба (276,9 млрд грн), Казначейська служба (176,2 млрд грн), НСЗУ (78,4 млрд грн) та Міністерство освіти (71,8 млрд грн).

Міські ради обласних центрів найбільше коштів спрямовують на оплату праці та компенсаційні виплати – на це припадає близько 40% усіх видатків. Ще приблизно 12% йде на закупівлю матеріалів та обладнання, майже стільки ж витрачається на капітальні інвестиції та проєкти. Витрати на ЄСВ складають близько 9% загального бюджету, а на оплату послуг припадає ще близько 4%.

У 2025 році рекордна частка бюджету Дніпровської міськради пішла на обслуговування боргів фото 2

Проте не всі міськради мають однакові витрати. Так, наприклад, Криворізька міська рада у 2025 році витратила найбільше не на освіту чи дороги, а на судові збори та судові стягнення – понад 750 тис. грн. Чернігівський виконком майже половину бюджету віддав на капітальні трансферти, тобто на модернізацію, реконструкцію чи будівництво (37,3 млн грн), Дніпровська міськрада – на обслуговування боргів витратила 46% свого бюджету (56,8 млн грн), а Харківська міська рада витратила понад 24 млн грн на стипендії почесним громадянам (17% від усього бюджету).

Нагадаємо, 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків станом на травень 2025 року. Так, майже вдвічі – зі 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025 – побільшало ФОПів із податковим боргом в Україні за останні три роки. Третина цього приросту (а саме 213 тис. підприємців) припадає на березень 2022 року.

 

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Теги: борг міськрада Дніпро

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