Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі завтра оголошено день жалоби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
фото з відкритих джерел

Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 постраждалих внаслідок атаки на Дніпро

У пам’ять про загиблих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Дніпро у місті оголошується день жалоби. Про це поівдомляє «Главком» з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

Згідно з розпорядженням дніпровського міського голови, днем жалоби оголошено 25 травня.

У цей день будуть приспущені державні прапори на будівлі міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установах та закладах міської ради. Такі ж рекомендації надано установам усіх форм власності.

У Дніпрі завтра оголошено день жалоби фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування. Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 постраждалих. Майже сотня з них залишається в стаціонарах.

Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів потяга оперативно перевели в укриття.

Мер Дніпра зазначив, що місто отримало наймасштабніші руйнування з початку війни.

До слова, триває 1217-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Дніпро ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дніпрі, Одесі, Кривому Розі та у передмісті Києва чули вибухи
Росія атакує Україну: вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі
25 травня, 00:24
Пошкоджений будинок у Києві
Масована атака Росії на Україну, багато руйнуваннь та загиблих: головне за ніч
25 травня, 07:17
Найбільшу частку коштів на потреби армії спрямували міста Хмельницький, Вінниця та Дніпро
Стало відомо, які міста України є лідерами за витратами на оборону
26 травня, 04:49
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
У Дніпрі чоловік ледь не спалив храм: може отримати 10 років тюрми
27 травня, 11:57
Пожежа в одному із районів Дніпра
Дніпро атаковано «шахедами»: у місті виникла пожежа (оновлено)
7 червня, 03:02
Пошкоджена машина у Дніпрі
Масована атака ракетами та «шахедами» на Харків та Дніпро: головне за ніч
7 червня, 06:44
Комунальники ліквідовують наслідки нічного обстрілу: задіяно 166 працівників і 24 одиниці техніки
Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут
6 червня, 12:07
РФ атакувала Дніпро
У Дніпрі пролунали вибухи
Сьогодні, 11:10
Пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя через атаку окупантів
Атака на Дніпро: пошкоджено пасажирський поїзд
Сьогодні, 11:49

Події в Україні

У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
У Дніпрі завтра оголошено день жалоби
Наймасштабніші руйнування з початку війни: мер Дніпра розповів про наслідки атаки
Наймасштабніші руйнування з початку війни: мер Дніпра розповів про наслідки атаки
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля
Удар по Дніпру: кількість жертв зросла (оновлено)
Удар по Дніпру: кількість жертв зросла (оновлено)
Удар по ліцею у Білгород-Дністровському: Життя вчителів та господарника обірвалися через обстріл
Удар по ліцею у Білгород-Дністровському: Життя вчителів та господарника обірвалися через обстріл
Головбух мінної компанії ухилився від сплати 325 млн грн? БЕБ розслідує несплату податків
Головбух мінної компанії ухилився від сплати 325 млн грн? БЕБ розслідує несплату податків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
59K
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення
51K
Подяка російським митникам від генерала Малюка
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
17K
Скандал із Назарієм Гусаковим. Мер Львова звернувся до посольств

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua