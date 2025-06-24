У Дніпрі завтра оголошено день жалоби

Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 постраждалих внаслідок атаки на Дніпро

У пам’ять про загиблих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Дніпро у місті оголошується день жалоби. Про це поівдомляє «Главком» з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

Згідно з розпорядженням дніпровського міського голови, днем жалоби оголошено 25 травня.

У цей день будуть приспущені державні прапори на будівлі міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установах та закладах міської ради. Такі ж рекомендації надано установам усіх форм власності.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування. Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 постраждалих. Майже сотня з них залишається в стаціонарах.

Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів потяга оперативно перевели в укриття.

Мер Дніпра зазначив, що місто отримало наймасштабніші руйнування з початку війни.

До слова, триває 1217-й день повномасштабної війни.