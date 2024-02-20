Катували та знущалися з підлітка: на Харківщині трьом колаборантам повідомлено про підозру

Зловмисники змушували підлітка надавати відомості про українців з активною громадською позицією, мисливців та учасників ООС

Слідчі повідомили про підозру трьом поплічникам окупантів, які катували та знущалися з неповнолітнього під час окупації у Харківській області. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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У відомстві заявили, що зловмисники незаконно ув’язнили на той час 16-річного підлітка у приміщенні ізолятора тимчасового тримання та проводили жорстокі допити, змушуючи хлопця надавати відомості про українців з активною громадянською позицією, учасників ООС.

За даними правоохоронців, у серпні 2022 року невідомі, одягнені у тактичний одяг військового зразку, у балаклавах, маючи при собі автоматичну вогнепальну зброю, силою посадили 16-річного хлопця до автомобіля та доставили до приміщення ізолятора тимчасового тримання Куп’янського відділу поліції. Хлопця незаконно ув’язнили.

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Троє катів, погрожуючи розправою над підлітком та його близькими, змушували його присідати, віджиматися від підлоги, надягали протигаз на голову з перекриванням дихальних шляхів та били.

Потерпілий Артур розповів, що таким чином зловмисники змушували його надавати відомості про українців з активною громадською позицією, мисливців та учасників ООС. Неповнолітнього обмежували у їжі та воді, 16 днів протиправно утримували у камері разом з іншими «затриманими».

Опікун Артура Юля заявила, що вона щодня приходила до катівні, приносила хлопцю їжу, воду, теплий одяг, ковдри, але майже нічого з цього до Артура не доходило. Жінка намагалася переконати окупантів, що хлопець неповнолітній і його не можна було затримувати. Однак все виявилося марним.

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Через 16 діб підлітка звільнили, однак змушували приходили щодня до відділу поліції «відпрацьовувати». Артур згадує, як пішки з сусіднього села ходив до Куп’янська, де зловмисники примушували його розбирати завали, мити автотранспорт військових РФ, прибирати сміття, мити посуд на їхній кухні та складати дрова. Лише 8 вересня, коли місто було деокуповане, він нарешті звільнився.

У ході роботи по кримінальному провадженню слідчі встановили, які саме з російських підрозділів розміщувалися у приміщенні катівні, знайшли їхні фото. Хлопець впізнав своїх кривдників.

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