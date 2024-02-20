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Катували та знущалися з підлітка: на Харківщині трьом колаборантам повідомлено про підозру

Христина Петренко
glavcom.ua
Катували та знущалися з підлітка: на Харківщині трьом колаборантам повідомлено про підозру
Події відбувались під час окупації Харківщини
фото: Національна поліція України

Зловмисники змушували підлітка надавати відомості про українців з активною громадською позицією, мисливців та учасників ООС

Слідчі повідомили про підозру трьом поплічникам окупантів, які катували та знущалися з неповнолітнього під час окупації у Харківській області. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У відомстві заявили, що зловмисники незаконно ув’язнили на той час 16-річного підлітка у приміщенні ізолятора тимчасового тримання та проводили жорстокі допити, змушуючи хлопця надавати відомості про українців з активною громадянською позицією, учасників ООС.

За даними правоохоронців, у серпні 2022 року невідомі, одягнені у тактичний одяг військового зразку, у балаклавах, маючи при собі автоматичну вогнепальну зброю, силою посадили 16-річного хлопця до автомобіля та доставили до приміщення ізолятора тимчасового тримання Куп’янського відділу поліції. Хлопця незаконно ув’язнили.

Троє катів, погрожуючи розправою над підлітком та його близькими, змушували його присідати, віджиматися від підлоги, надягали протигаз на голову з перекриванням дихальних шляхів та били.

Потерпілий Артур розповів, що таким чином зловмисники змушували його надавати відомості про українців з активною громадською позицією, мисливців та учасників ООС. Неповнолітнього обмежували у їжі та воді, 16 днів протиправно утримували у камері разом з іншими «затриманими».

Опікун Артура Юля заявила, що вона щодня приходила до катівні, приносила хлопцю їжу, воду, теплий одяг, ковдри, але майже нічого з цього до Артура не доходило. Жінка намагалася переконати окупантів, що хлопець неповнолітній і його не можна було затримувати. Однак все виявилося марним.

Через 16 діб підлітка звільнили, однак змушували приходили щодня до відділу поліції «відпрацьовувати». Артур згадує, як пішки з сусіднього села ходив до Куп’янська, де зловмисники примушували його розбирати завали, мити автотранспорт військових РФ, прибирати сміття, мити посуд на їхній кухні та складати дрова. Лише 8 вересня, коли місто було деокуповане, він нарешті звільнився.

У ході роботи по кримінальному провадженню слідчі встановили, які саме з російських підрозділів розміщувалися у приміщенні катівні, знайшли їхні фото. Хлопець впізнав своїх кривдників.

Раніше повідомлялось, що ДБР оголосило нову підозру експоліцейському, який навів ракету на селище Гроза.

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Теги: Національна поліція України Харківщина місто поліція

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