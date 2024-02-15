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Мер Бучі показав вирву після збиття російської ракети (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мер Бучі показав вирву після збиття російської ракети (відео)
Наслідки ворожої атаки на Київщину
фото: скріншот відео

На підступах до Києва зранку працювало ППО

Російські війська вранці завдали масованого удару по Київщині. Зокрема, зафіксовано падіння ракети у Бучанському районі. Відео вирви після влучання ракети оприлюднив міський голова Бучі Анатолій Федорчук.

«Вороги цього ранку завдали ракетного удару. Така вирва утворилася після збиття російської ракети», – написав мер Бучі.

Анатолій Федорчук зазначив, що це сталося біля села Буда-Бабинецька Бучанської громади.

Нагадаємо, ракети заходили на Київ з різних напрямків.

«Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків», – зазначив  начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко. Чиновник уточнив, що у столиці жертв та руйнувань не зафіксовано. За його словами, ракетний удар російських загарбників був комбінований.

Стало відомо, що під час ракетного удару РФ по Україні Польща піднімала бойову авіацію. Командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно мониториться.

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Теги: Польща Генштаб чиновник місто ворог відео

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