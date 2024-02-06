У Києві шахрайка виманила у клієнтів банку майже 86 млн грн

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави

У Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку на привласнила майже 86 млн грн VIP-клієнтів. Про це повідомили пресслужби Київської міської прокуратури та Поліції Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з VIP-клієнтами, виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх.

«Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки. Кошти зобов’язувалась повернути у найкоротший термін, а для переконливості писала розписку. Проте після отримання грошей вимикала телефон і зникала», – йдеться в повідомленні поліції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одному з клієнтів шахрайка повідомила, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, який був пов'язаний з обміном валют, та отримала від нього майже 32 млн грн. Іншому клієнту жінка пояснювала, що гроші їй потрібні для придбання нерухомості та отримала понад 54 млн грн.

Шахрайка брала гроші в борг під відсотки та для переконливості писала розписку фото: Поліція Києва/Facebook

Серед постраждалих були й працівники МВС, тому до справи долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Жінка вирішила втекти від слідства, однак була затримана. Їй оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн.

Нагадаємо, працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, яка ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тис. гривень.