Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Активісти готові власними силами провести протиаварійні роботи у частині будівлі, але на це потрібен дозвіл від обласного департаменту

У селищі Бабаї у Височанській громаді руйнується садиба, де 250 років тому жив Григорій Сковорода. До початку повномасштабної війни там планували провести протиаварійні роботи, однак кошти в громаді тоді не освоїли. Про це повідомило «Суспільне».

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У 2020 році жителі Бабаїв створили ініціативну групу з порятунку історичної памʼятки «Сковорода Крок». Її учасники проводили толоки та працювали над створенням туристичного маршруту. «Ми переймаємося, тому що кожна зима може стати останньою для цієї будівлі, бо дах майже не виконує функції, які мав виконувати. Він повністю розбитий, зруйнований», – зауважив учасник групи Микита Ткаченко.

Садиба, у якій жив Григорій Сковорода фото: Суспільне

Садиба у Бабаях – у власності селищної ради. До початку вторгнення Росії розробили проєкти для консервації та відновлення будівлі, однак кошти в громаді не освоїли. Тепер суми в проєктах треба коригувати через ріст цін, а це – мільйони гривень, зауважив заступник директора облдепартаменту культури й туризму Олександр Костін.

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«Навіть є рішення суду – прокуратура в наших інтересах і суд прийняли позицію, що селищну раду, тергромаду зобов’язали відновити цю пам’ятку. Я тут вбачаю вихід, якщо це буде, можливо спільно: кошти громади, кошти обласного бюджету і позабюджетні кошти», – наголосив Костін.

Будинок Сковороди на Харківщині фото: Суспільне

фото: Суспільне

Учасники «Сковорода Крок» готові власними силами провести протиаварійні роботи у частині садиби, але на це потрібен дозвіл від обласного департаменту. Такий дозвіл за законом може отримати тільки власник будівлі, тобто селищна рада. Водночас Височанський селищний голова Олександр Мороз відмовився надавати коментарі журналістам.

Будинок належав власнику Бабаїв Петру Щербініну, дослідники вважають, що в нього й зупинявся Сковорода. Саме в Бабаях він написав більшу частину «Байок Харківських», про що сповіщає меморіальна табличка, встановлена на будівлі.

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Раніше повідомлялося, що у центрі Києва поступово руйнується цінна мозаїка. Власник будівлі, на якому розташоване панно, не дав дозволу на реставрацію.

Крім того, руйнується на очах і Поморянський замок на Львівщині: активісти закликають реставрувати пам'ятку. Замок неодноразово намагалися реставрувати, проте споруда аварійна і має статус пам’ятки національного значення. Тому багато бюрократичних перешкод і непорозумінь на різних рівнях влади стали на заваді втіленню мрії поморян відновити гарний вигляд пам'ятки.