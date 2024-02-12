ДБР оголосило нову підозру експоліцейському, який навів ракету на селище Гроза

Разом із військовими РФ колаборант чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям, і навіть вилучав у них автомобілі

5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району

Колишньому поліцейському, який разом із братом наводив ракету на селище Гроза в Харківській області, оголосили нову підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Після початку російського повномасштабного вторгнення фігурант почав прислуговувати росіянам і виконувати всі їхні вказівки. Новим місцем роботи для зрадника стала окупаційна «патрульна служба».

Разом із військовими РФ колаборант чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям, і навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам.

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За свою роботу отримував по 45 тис. російських рублів (13,5 тис. грн) щомісяця. Під час звільнення Куп'янська втік на підконтрольну росіянами територію. Колишнього поліцейського заочно підозрюють у державній зраді.

Зрадником був і рідний брат підозрюваного, кримінальне провадження щодо нього, за фактом державної зради, працівники ДБР скерували до суду в листопаді 2022 року.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

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Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

До слова, Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.