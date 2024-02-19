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Прем’єрка Естонії прокоментувала оголошений Росією ордер на її арешт

Діана Гасюк
glavcom.ua
Прем’єрка Естонії прокоментувала оголошений Росією ордер на її арешт
Каллас зазначила, що ці спекуляції також сприяють агресивності РФ щодо неї
фото з відкритих джерел

Активна позиція Каллас, яка закликає ЄС робити більше для підтримки України, призвела до спекуляцій у Брюсселі про те, що вона може зайняти керівну посаду

Прем’єрка Естонії Кая Каллас зазначила, що оголошений Росією ордер на її арешт є лише спробою залякати її на тлі припущень, що вона може отримати високу посаду в Євросоюзі. Про це Каллас сказала в інтерв'ю Reuters в кулуарах Мюнхенської безпеокової конференції.

«Це робиться для того, щоб залякати та змусити мене утриматися від рішень, які я б прийняла в іншому випадку. Але це гра Росії. У цьому немає нічого дивного, і ми не боїмося», – зазначила прем'єрка Естонії.

Активна позиція Каллас, яка закликає ЄС робити більше для підтримки України, призвела до спекуляцій у Брюсселі про те, що вона може зайняти керівну посаду після виборів в ЄС у червні, можливо, як глава зовнішньополітичного відомства.

За її словами, ці спекуляції також сприяють агресивності РФ щодо неї.

«Важко бути популярною. Росіяни також це бачили, і саме тому вони видали ордер на арешт, щоб підкреслити найбільший аргумент проти мене, що я є провокацією для РФ», – зауважила Каллас.

На питання, чи зацікавлена вона в посаді на рівні ЄС, очільниця уряду відповіла, що «ми ще не дійшли до цього», і наразі вона прем'єр Естонії.

Нагадаємо, згідно з базою даних МВС Росії, російська поліція оголосила в розшук прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас та інших політиків за «наругу над історичною пам’яттю» 

Зокрема Росія оголосила в розшук американського морпіха, який воює в ЗСУ. Колишнього американського морського піхотинця у 2022 році вдалося обміняти на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

Теги: арешт поліція розшук росіяни Кая Каллас

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