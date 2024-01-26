ЄС назвав найбільш небезпечне європейське місто

У невеликих містах більше людей відчувають себе в безпеці – в середньому сім з десяти жителів

Столицю Італії Рим, що є одним з найпопулярніших серед туристів напрямків у світі, визнали найнебезпечнішим містом в Європі за підсумками 2023 року. Звіт про безпеку європейських міст опублікувала Європейська Комісія.

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Згідно до звіту про якість життя в європейських містах за 2023 рік, лише 38% опитаних погодилися, що на вулицях Рима безпечно перебувати вночі. Друге місце в антирейтингу посіла грецька столиця Афіни (40%), а третє – французьке портове місто Марсель (43%). Разом з тим, найбезпечнішими в Європі визнали данську столицю Копенгаген та іспанське місто Ов'єдо.

Жінки рідше відчувають себе в місті в безпеці, ніж чоловіки (67% проти 72%), а жителі у віці 55 років і старше, а також безробітні, менш схильні відчувати себе в безпеці.

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9 найнебезпечніших міст Європи 2023:

Рим, Італія (38%); Афіни, Греція (40%); Марсель, Франція (43%); Неаполь, Італія (44%); Льєж, Бельгія (44%); Стамбул, Туреччина (44%); Острава, Чехія (45%); Мішкольц, Угорщина (48%); Софія, Болгарія (48%).

9 найбезпечніших міст Європи 2023:

Копенгаген, Данія (87%); Ов'єдо, Іспанія (87%); Любляна, Словенія (87%). Білосток, Польща (86%); Гронінген, Нідерланди (86%); Цюріх, Швейцарія (86%); Ольборг, Данія (85%); Брага, Португалія (84%); Люксембург, Люксембург (83%).

Як випливає зі звіту, в невеликих містах більше людей відчувають себе в безпеці – в середньому сім з десяти жителів. Так, в містах з населенням менше 250 тисяч чоловік 75% жителів відчувають себе в безпеці в порівнянні з 67% в містах з населенням від 1 до 5 мільйонів жителів.

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