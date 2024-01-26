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ЄС назвав найбільш небезпечне європейське місто

Катерина Іванова
glavcom.ua
ЄС назвав найбільш небезпечне європейське місто
Італійська столиця визнана найнебезпечнішим європейським містом
фото з відкритих джерел

У невеликих містах більше людей відчувають себе в безпеці – в середньому сім з десяти жителів

Столицю Італії Рим, що є одним з найпопулярніших серед туристів напрямків у світі, визнали найнебезпечнішим містом в Європі за підсумками 2023 року. Звіт про безпеку європейських міст опублікувала Європейська Комісія.

Згідно до звіту про якість життя в європейських містах за 2023 рік, лише 38% опитаних погодилися, що на вулицях Рима безпечно перебувати вночі. Друге місце в антирейтингу посіла грецька столиця Афіни (40%), а третє – французьке портове місто Марсель (43%). Разом з тим, найбезпечнішими в Європі визнали данську столицю Копенгаген та іспанське місто Ов'єдо.

Жінки рідше відчувають себе в місті в безпеці, ніж чоловіки (67% проти 72%), а жителі у віці 55 років і старше, а також безробітні, менш схильні відчувати себе в безпеці. 

9 найнебезпечніших міст Європи 2023:

  1. Рим, Італія (38%);
  2. Афіни, Греція (40%);
  3. Марсель, Франція (43%);
  4. Неаполь, Італія (44%);
  5. Льєж, Бельгія (44%);
  6. Стамбул, Туреччина (44%);
  7. Острава, Чехія (45%);
  8. Мішкольц, Угорщина (48%);
  9. Софія, Болгарія (48%).

9 найбезпечніших міст Європи 2023:

  1. Копенгаген, Данія (87%);
  2. Ов'єдо, Іспанія (87%);
  3. Любляна, Словенія (87%).
  4. Білосток, Польща (86%);
  5. Гронінген, Нідерланди (86%);
  6. Цюріх, Швейцарія (86%);
  7. Ольборг, Данія (85%);
  8. Брага, Португалія (84%);
  9. Люксембург, Люксембург (83%).

Як випливає зі звіту, в невеликих містах більше людей відчувають себе в безпеці – в середньому сім з десяти жителів. Так, в містах з населенням менше 250 тисяч чоловік 75% жителів відчувають себе в безпеці в порівнянні з 67% в містах з населенням від 1 до 5 мільйонів жителів.

Нагадаємо, Уряд відреагував на скандал щодо скорочення Європою допомоги українським біженцям. Ольга Стефанішина наголосила, що для української влади принципово, щоб громадяни України, які перебувають у Європейському союзі, мали право на тимчасовий захист.

Раніше Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією.

«Тепер, якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні», – наголосив Дуда. 

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Теги: Ольга Стефанішина Італія Бельгія Нідерланди Франція Чехія Греція Європа Польща Данія Іспанія Угорщина Люксембург столиця місто чоловік Словенія скандал Болгарія Португалія Туреччина

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