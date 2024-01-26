ЄС назвав найбільш небезпечне європейське місто
У невеликих містах більше людей відчувають себе в безпеці – в середньому сім з десяти жителів
Столицю Італії Рим, що є одним з найпопулярніших серед туристів напрямків у світі, визнали найнебезпечнішим містом в Європі за підсумками 2023 року. Звіт про безпеку європейських міст опублікувала Європейська Комісія.
Згідно до звіту про якість життя в європейських містах за 2023 рік, лише 38% опитаних погодилися, що на вулицях Рима безпечно перебувати вночі. Друге місце в антирейтингу посіла грецька столиця Афіни (40%), а третє – французьке портове місто Марсель (43%). Разом з тим, найбезпечнішими в Європі визнали данську столицю Копенгаген та іспанське місто Ов'єдо.
Жінки рідше відчувають себе в місті в безпеці, ніж чоловіки (67% проти 72%), а жителі у віці 55 років і старше, а також безробітні, менш схильні відчувати себе в безпеці.
9 найнебезпечніших міст Європи 2023:
- Рим, Італія (38%);
- Афіни, Греція (40%);
- Марсель, Франція (43%);
- Неаполь, Італія (44%);
- Льєж, Бельгія (44%);
- Стамбул, Туреччина (44%);
- Острава, Чехія (45%);
- Мішкольц, Угорщина (48%);
- Софія, Болгарія (48%).
9 найбезпечніших міст Європи 2023:
- Копенгаген, Данія (87%);
- Ов'єдо, Іспанія (87%);
- Любляна, Словенія (87%).
- Білосток, Польща (86%);
- Гронінген, Нідерланди (86%);
- Цюріх, Швейцарія (86%);
- Ольборг, Данія (85%);
- Брага, Португалія (84%);
- Люксембург, Люксембург (83%).
Як випливає зі звіту, в невеликих містах більше людей відчувають себе в безпеці – в середньому сім з десяти жителів. Так, в містах з населенням менше 250 тисяч чоловік 75% жителів відчувають себе в безпеці в порівнянні з 67% в містах з населенням від 1 до 5 мільйонів жителів.
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