У Маріуполі окупанти зводять військове училище

Окупанти планують відкрити до кінця 2024 року філії Нахімовського військово-морського училища

Росіяни намагаються перетворити Маріуполь на військову базу

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники пришвидшеними темпами зводять військове училище. Про це пише Маріупольська міська рада.

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Зазначається, що окупанти продовжують нарощувати сили у Маріуполі та навколо міста. Вони поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом.

Росіяни будують військово-морське училище фото: скріншот

Вони також заявили про плани відкрити до кінця 2024 року філії Нахімовського військово-морського училища.

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«Окупанти намагаються перетворити Маріуполь на військову базу. Адже місто залишається важливим логістичним пунктом загарбників. Постійно фіксуємо перекидання техніки, а тепер пришвидшеними темпами зводять військове училище», – сказав мер міста Вадим Бойченко.

На стінах окупанти розмістили цитати Путіна фото: скріншот

Він зазначив, що при цьому місто русифікується, адже так званих студентів набиратимуть з Російської Федерації.

За даними міської ради, в училищі планують готувати 560 військових. Будівлю зводять у Приморському районі міста.

Нагадаємо, жителі зруйнованого Росією будинку в окупованому Маріуполі звернулися до Володимира Путіна зі скаргами. Зокрема, пожалілися, що після бойових дій їхній будинок «ремонтують понад півтора року», і що вони «змушені жити без даху».

Раніше міська рада Маріуполя попередила, що у тимчасово окупованому місті можлива епідемія.