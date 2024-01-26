У Маріуполі окупанти зводять військове училище
Росіяни намагаються перетворити Маріуполь на військову базу
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники пришвидшеними темпами зводять військове училище. Про це пише Маріупольська міська рада.
Зазначається, що окупанти продовжують нарощувати сили у Маріуполі та навколо міста. Вони поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом.
Вони також заявили про плани відкрити до кінця 2024 року філії Нахімовського військово-морського училища.
«Окупанти намагаються перетворити Маріуполь на військову базу. Адже місто залишається важливим логістичним пунктом загарбників. Постійно фіксуємо перекидання техніки, а тепер пришвидшеними темпами зводять військове училище», – сказав мер міста Вадим Бойченко.
Він зазначив, що при цьому місто русифікується, адже так званих студентів набиратимуть з Російської Федерації.
За даними міської ради, в училищі планують готувати 560 військових. Будівлю зводять у Приморському районі міста.
Нагадаємо, жителі зруйнованого Росією будинку в окупованому Маріуполі звернулися до Володимира Путіна зі скаргами. Зокрема, пожалілися, що після бойових дій їхній будинок «ремонтують понад півтора року», і що вони «змушені жити без даху».
Раніше міська рада Маріуполя попередила, що у тимчасово окупованому місті можлива епідемія.
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