РФ оголосила у розшук 100 громадян Грузії за службу у Збройних силах України
Станом на початок лютого за кримінальними справами розшукувалися 96 752 особи
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук 100 громадян Грузії, які воювали або воюють на боці України проти РФ. Про це повідомляє «Медіазона», публікуючи повну базу розшуку МВС РФ.
Як зазначається, Росія оголосила у розшук у кримінальних справах не лише десятки політиків та чиновників з Європи, а й безліч високопоставлених українських військових та сотні людей, яких російські слідчі вважають «іноземними найманцями» у лавах ЗСУ. Станом на початок лютого за кримінальними справами розшукувалися 96 752 особи.
У картках розшуку не зазначено, за якою статтею переслідується людина, тому виділити політичні відносини із загальної маси практично неможливо, пише видання.
«Медіазона» змогла ідентифікувати в базі розшуку 396 осіб з 36 країн, яких шукають за найманство.
Найбільша група – сто осіб – громадяни Грузії, ймовірно, їх пов'язують із «Грузинським легіоном». Крім того, кримінальні справи порушено проти 93 громадян Великої Британії та 62 з Білорусі (їх, ймовірно, шукають як бійців полку імені Кастуся Калиновського).
«Грузинський легіон», який воює в Україні проти РФ, пише, що таким чином агресор «визнає ефективність» громадян Грузії.
«Через службу в українській армії найбільша кількість кримінальних справ у Росії порушена проти громадян Грузії. Визнають нашу ефективність!» – йдеться у повідомленні, передає Sova.
Як раніше повідомлялось, згідно з базою даних МВС Росії, російська поліція оголосила в розшук прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас та інших політиків за «наругу над історичною пам’яттю».
У базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ міститься понад 100 тис. карток розшуку.
Московські управління внутрішніх справ регулярно оголошують у розшук громадян інших країн через політичні мотиви: наразі на іноземців заведено близько 700 політичних справ.
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