Один із ключових підозрюваних у справі «Карфаген» Андрій Осіпов, відомий на прізвисько Кримінал, заявив про загрозу власному життю та намагається через суд домогтися відкриття кримінального провадження за фактом можливого вбивства. Його адвокат стверджує, що інформацію про ймовірну підготовку злочину отримали детективи НАБУ, однак розслідування за заявою підозрюваного досі не розпочато. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»«Від грабежів до дружби з генералами: хто такий Осіпов (Кримінал)? Ексклюзивні подробиці справи «Карфаген»».

Як з'ясував «Главком» із матеріалів досудового розслідування, 12 жовтня Осіпов звернувся до Національного антикорупційного бюро із заявою про злочин. Підставою стала інформація, яку детективи озвучили під час судових засідань у справі про вимагання $1 млн. За цими відомостями, невідомі особи нібито планували вбивство підозрюваного.

Осіпов просив розпочати розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Проте відомості за його заявою не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Через це адвокат підозрюваного Віталій Наум звернувся до Вищого антикорупційного суду зі скаргою на можливу бездіяльність НАБУ. 30 жовтня ВАКС розглянув скаргу, однак відмовився зобов'язувати антикорупційні органи реагувати на заяву Осіпова. Суд пояснив, що розслідування злочинів, передбачених статтею 115 Кримінального кодексу, належить до компетенції Національної поліції, а не НАБУ.

«Відповідно до положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу, досудове розслідування щодо кримінального правопорушення за ознаками статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство» мають здійснювати слідчі органів Національної поліції», – розтлумачив слідчий суддя ВАКС.

Наразі захист Осіпова оскаржує це рішення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Адвокат Віталій Наум пояснив «Главкому», чому сторона захисту звернулася саме до НАБУ, а не до поліції. За його словами, інформацію про ймовірну підготовку вбивства отримали антикорупційні детективи під час розслідування іншого кримінального провадження.

«Інформація про те, хто саме збирається вбити мого клієнта, наразі закрита. Жодних деталей слідство не повідомляє. З іншого боку, Осіпов висуває цілком закономірні претензії: «Якщо мене хочуть вбити, то я повинен бути потерпілим у справі». Чому ми звернулися до НАБУ, а не в поліцію, як каже суддя ВАКС? Річ у тім, що з травня 2022 року детективи НАБУ розслідують справу, в якій Осіпов у липні 2026 року отримав підозру. У цій же справі слідство отримало відомості про спроби імовірного вбивства мого клієнта. Відповідно, весь масив інформації, у тому числі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, перебуває у НАБУ. Поліція до цього не має доступу. Тому ми пішли до Вищого антикорупційного суду оскаржувати бездіяльність НАБУ», – пояснив адвокат Віталій Наум у коментарі «Главкому».

За словами захисника, через можливу загрозу життю до Осіпова застосували максимальні заходи безпеки. З кінця липня підозрюваний перебуває в одиночній камері ізолятора тимчасового тримання столичної поліції. Його утримують окремо від інших затриманих, зокрема під час прогулянок.

«Він ізольований навіть під час прогулянок. Коли виходить, в Андрія Осіпова немає можливості спілкуватися з іншими особами, які перебувають в ІТТ. До судів і на слідчі дії його доставляють окремо. Одного! Щодо нього застосовано максимальний захід безпеки», – заявив юрист.

Наум також повідомив, що отримав відповіді від Міністерства юстиції та Київського слідчого ізолятора. У них зазначено, що столичне СІЗО може забезпечити належні умови тримання Осіпова з дотриманням необхідних заходів безпеки.

Окремо адвокат поставив під сумнів версію слідства про роль свого підзахисного як організатора злочинного угруповання. Зокрема, він вважає малоймовірним, що Осіпов міг залучити до протиправної діяльності досвідченого співробітника спецслужби.

«Ви можете уявити, щоб раніше судима особа (Андрій Осіпов – «Главком») завербувала оперативника з багаторічним досвідом (генерала Сергія Дуку – «Главком»)? Він цього не зміг би зробити у силу свого віку, досвіду та знань…», – переконаний Наум.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією правоохоронців, до угруповання входили щонайменше 12 осіб, серед яких були й представники правоохоронних органів.

Слідство перевіряє причетність учасників організації до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі та інших незаконних схем. За даними правоохоронців, Андрій Осіпов залучив до прикриття діяльності угруповання генерал-майора СБУ Сергія Дуку, з яким був знайомий щонайменше з 2022 року.

Також у матеріалах провадження фігурує співробітник Національної поліції Володимир Ценов на прізвисько Прайс. Слідчі вважають, що він забезпечував безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та попереджав про можливі слідчі дії.

Ще одним імовірним організатором угруповання правоохоронці називають громадянина Росії Єгора Буркіна, відомого під псевдонімом Мексиканець. За версією слідства, він був одним із керівників наркокартелю «Хімпром», відповідав за фінансування злочинної організації та підкуп силовиків. Наразі Буркін переховується за кордоном.