Справа «Карфаген»: ВАКС не пустив журналістів на засідання щодо генерала СБУ (відео)

Журналістів не допустили до зали ВАКС під час обрання запобіжного заходу генералу СБУ Сергію Дуці

Кореспондентам перекрили доступ до п'ятого поверху суду, де розглядають питання про запобіжний захід Сергію Дуці

Сьогодні, 6 листопада, у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу генералу Служби безпеки України Сергію Дуці, який фігурує у справі «Карфаген». Попри відкритий характер засідання, журналістів до зали суду не допустили. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця подій.

Представникам медіа перекрили доступ на п'ятий поверх будівлі ВАКС, де відбувається судове засідання. У пресслужбі суду пояснили, що приміщення не може вмістити всіх охочих бути присутніми на розгляді справи.

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Водночас напередодні журналісти мали змогу безпосередньо спостерігати за судовим процесом. Сьогодні ж розгляд перенесли до іншої зали, про що представників медіа завчасно не повідомили.

Журналісти зібралися в суді близько 13:00 та очікували початку засідання у попередньому приміщенні. Приблизно о 14:00 стало відомо, що до суду прибув прокурор.

Згодом працівники ВАКС організували для журналістів трансляцію засідання. Однак можливості особисто бути присутніми в залі представники медіа не отримали.

Оновлено 14:42

Згодом до журналістів спустився прокурор, який намагався з'ясувати причини їхнього недопуску до зали суду на п'ятому поверсі ВАКС. За його словами, питання про проведення засідання в закритому режимі не порушувалося.

Представник обвинувачення висловив здивування ситуацією та не погодився з поясненням пресслужби суду щодо нестачі місць у приміщенні. Він наголосив, що в залі достатньо простору для присутності представників медіа.

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Сергій Дука обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. У матеріалах Національного антикорупційного бюро він фігурує під псевдонімом Акім.

За версією слідства, генерал-майор міг забезпечувати прикриття злочинної організації від уваги правоохоронних органів. Його затримали в межах масштабної операції «Карфаген», пов'язаної з розслідуванням діяльності шахрайських колцентрів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про початок обрання запобіжного заходу генералу СБУ Сергію Дуці. Засідання, начебто, перенесли до іншого приміщення без попередження журналістів. Представникам медіа організували трансляцію, однак до зали їх не допустили.

Також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід іншому фігуранту справи «Карфаген» – високопосадовцю Національної поліції Володимиру Ценову. Суд визначив йому заставу в розмірі 15 млн грн.