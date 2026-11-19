18 листопада під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради генерал СБУ Сергій Дука визнав, що розтрощив сокирою два власні телефони під час обшуку НАБУ. Однак ще 6 листопада на засіданні Вищого антикорупційного суду його адвокат Юрій Сухов ставив під сумнів докази того, що саме Дука знищив ці пристрої, пише «Главком».

Коли Сергій Дука заявив на засіданні ТСК, що власноруч розбив телефони сокирою, камера зафіксувала здивовану реакцію його адвоката.

Після того як відео з реакцією адвоката Дуки на його слова про розбиті телефони поширилося в соцмережах і медіа, захисник Юрій Сухов опублікував у Facebook допис із фрагментом засідання ТСК.

«Так ось як виглядає справжній подив адвоката, що не був присутній під час обшуку у його клієнта і дізнався про обставини на засіданні ТСК)))», – написав Сухов.

скриншот із Facebook

У коментарях журналісти та інші користувачі мережі звернули увагу на різницю між попередньою позицією захисту в суді та словами самого Дуки про знищення телефонів. Деякі також запитували, чи узгоджував адвокат свою позицію з підзахисним.

Кореспондент «Главкома» з засідання ТСК повідомляв, що генерал пояснив, що під час обшуку не розумів, хто саме намагається потрапити до його будинку. За його словами, слідчі дії розпочалися близько 5:20 ранку, тому він не очікував появи правоохоронців. Він також уточнив, що жорсткі диски не знищував, проте два власні смартфони розбив сокирою.

«Главком» також публікував відео, на якому прокурор САП під час судового засідання у ВАКС 6 листопада показав телефони, які розбив Сергій Дука.

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Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, її учасники забезпечували діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів, а до прикриття угруповання могли бути причетні представники правоохоронних органів.

Сергій Дука є одним із фігурантів цього провадження. 13 листопада він вийшов із Лук'янівського СІЗО після внесення застави в розмірі 65 млн грн.