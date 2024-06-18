Катерина Калитко виходить з Нацспілки письменників через позицію щодо ЛГБТ

Калитко попросила не асоціювати її зі Спілкою письменників

Калитко каже, що тривалий час «не має точок дотику» з Нацспілкою, лише «суто формальне членство»

Українська письменниця, поетеса та перекладачка Катерина Калитко написала заяву про припинення членства в Національній спілці письменників України (НСПУ). Причиною вона вказала «гомофобну риторику» з боку організації. Про це Калитко повідомила в Facebook.

За словами письменниці, вона вже тривалий час «не має точок дотику» з Нацспілкою, а «суто формальне членство» Калитко зберігала лише з поваги до пам’яті поета Віктора Кордуна, який рекомендував її в членкині організації у 2000 році.

«Організація вже давно демонструє середньовічне невігластво у розумінні сучасного світу. Але для всього є межа, і свіжа гомофобна риторика з їхнього боку – вже поза нею», – написала вона.

Калитко також попросила не асоціювати її зі Спілкою письменників, та не згадувати про її членство в ній під час офіційних представлень.

Катерина Калитко написала заяву про вихід з Нацспілки письменників фото: Facebook/Катерина Калитко

«Хто ходить редагувати «Вікіпедію» – приберіть звідти згадку про НСПУ, будь ласка», – додала письменниця.

Раніше у соцмережах НСПУ з’явилося поширення статті з «Української літературної газети», де писали про декларування солідарності з «антисімейними і антинаціоналістичними ідеями ЛГБТ-угрупування» з боку двох українських музеїв, які розфарбували свої логотипи в соцмережах у кольори прапора ЛГБТ.

Нагадаємо, у Києві вперше з початку повномасштабної війни в Україні відбувся Марш рівності (КиївПрайд). Участь у заході взяли активісти, представники дипломатичних місій та міжнародних організацій, політики іноземних держав та міжнародні спостерігачі.

До слова, раніше пресслужба КиївПрайду повідомляла, що з безпекових міркувань, у Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей – не більше 500 осіб, серед яких активісти, представники ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтери.

Зазначимо, що востаннє Марш рівності у Києві відбувався ще у вересні 2021 року. тоді акція зібрала 7 тис. учасників та учасниць.

Як повідомлялося, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відреагував на Марш рівності, який відбувся у Києві вчора, 16 червня. Зокрема, Марцінків на своїй сторінці у Facebook заявив, що паради в Києві – це «від лукавого».