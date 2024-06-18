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Справа Ibox Bank: двом директорам суд обрав запобіжні заходи – БЕБ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Справа Ibox Bank: двом директорам суд обрав запобіжні заходи – БЕБ
За даними слідства, підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу
фото з відкритих джерел

Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою

Суд арештував двох керівників департаментів АТ «Айбокс Банк» (Ibox Bank), який «відмив» понад 5 млрд грн для нелегальних казино. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. 

За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» понад 5 млрд грн для нелегальних казино. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, зокрема його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. 

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Також служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Теги: Національний банк гроші прокурор розшук Бюро економічної безпеки України

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