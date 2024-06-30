У росіян почались великі проблеми з набором гарматного м'яса. Неочікувана причина

Росіяни люблять Путіна, але гроші, все ж таки, люблять більше

Ось офіційна інформація від російського держстату по заробітній платні у різних сферах економічної діяльності.

Я зібрав данні не тільки середні річні, а ще і зробив вибірку у порівнянні за місяці в різні роки (остання інформація за березень 2024 року):

Так ось, темпи зростання зарплатні почали пришвидшуватись. Якщо за перший рік війни зростання було 10-15% то на другий рік темпи пришвидшились і склали 15-20%

Загалом за два роки війни зарплатня в деяких сферах зросла на 45-50%

І цє ще не все. Якщо подивитись на зарплатню у номінальному значенні, то вона впритул дійшла до 100 тис рублів, а подекуди складає 150-200 тис .

А тепер поглянемо, що Кремль пропонує найманцями за війну. Базовий оклад від 204 тисячі рублів. Причому його як ввели у вересні 2022 року, так і залишили без змін по цей час.

І щож бачить средностатичний росіянин? Зарплатня зросла за два роки майже на 50%. Причому вона впритул наблизилась до тих саміх 204 тысяч рублів які пропонує Міноборони Росії. Тож Путіна вони звісно усі люблять, алє гроши ще більше. Ось і виходить що нафіг та війна з НАТО, якщо можна отримувати відносно тіж самі гроши в своєму рідному місті, тому нема дурних їхати на війну, де можно загинути чи повернутися до дому м'яко кажучи у неповній комплектації.

І тут для Кремля постає дилема. А що ж робити. Якщо брати ринковий підхід, то треба підвищувати зарплатню. Причому досить суттєво, мінімум на 50%, а краще на всі 100%.

Алє є одна така собі маленька проблема, яка насправді не маленька, а велика. Причому дуже велика. Цє чисельність війська.

Якщо взяти що чисельність війська якому потрібно робити підвищення десь один мільон чоловік, то лише за один місяць потреба складає додатково 100 мільярдів рублів у разі підвищення на 50% і 200 мільярдів у разі підвищення на 100%.

На рік цє складе 1,2 – 2,4 трильйона рублів. А цє вже просто величезні кошти. Дохід бюджету всієї Росії на рік очікується всього 35 трильонів. Знайти ще 1-2 трильона це не реально. Притому що цар постійно вимагає ще і нарощувати виробництво зброї. І цє ще не все. Склади зберігання з радянських часів спустошуються, і треба з нуля починати виробництво.

Ось тому зараз вони почали і підвищувати такими шаленними темпами одноразові виплати, алє по хитрому, за рахунок місцевих бюджетів регіонів. Але при цьому саму зарплатню не підвищюють. А це теж має величезне значення, тому що за такі гроші немає дурних воювати.

Ось якось так.

І доречі, мені досить дивно чому на це ніхто не звернув увагу. Причому уся інформація знаходиться у вільному доступі.