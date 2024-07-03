Доходи від заморожених активів Росії: США вагаються із сумою для України

Влітку Україна може отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів

Сполучені Штати Америки міркують над сумою виплат Україні за рахунок доходів із заморожених активів Російської Федерації. Зокрема, дана тема стане головною під час переговорів глав казначейств країн G7. Про це повідомляє Politico.

У червні лідери країн «Великої сімки» домовилися, що кожен із них спрямує Україні свій кредит, який буде погашений за рахунок щорічного прибутку, одержуваного від іммобілізованих російських активів до кінця року.

Однак Вашингтону ще належить вирішити, яку суму він може виділити, сказав один із чиновників ЄС, який отримав анонімність для обговорення делікатних переговорів. При цьому США необхідно отримати схвалення Конгресу. Але у законодавців немає особливого бажання залучати їх до цього процесу, оскільки протидія республіканців може затягнути його до кінця року.

Зі свого боку Євросоюз запропонував кілька варіантів, щоб обмежити ризики Вашингтона.

«Однак технократи можуть зробити лише дуже багато – їхні політичні господарі мають остаточне право вирішувати, скільки кожна країна може дати Україні», – повідомляє видання.

Нагадаємо, влітку Україна може отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів.

Як повідомлялося, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі.

До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.