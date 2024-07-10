Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд спростив процес виписування повісток українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд спростив процес виписування повісток українцям
Оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису
фото з відкритих джерел

Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру

Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зокрема, постанова, ухвалена урядом, значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та централізує процес друку повісток.

«Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру. Міністерство оборони та Генеральний штаб ініціювали зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба відомства, раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру «Оберіг». Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

«Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність», – пояснює Міноборони.

Проте спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

Нагадаємо, наразі у Міністерстві оборони не працюють над впровадженням електронних повісток. Для цього необхідно ухвалити відповідне законодавство.

Як повідомлялося, станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.

До слова, майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.

Теги: повістка Міноборони ТЦК військомат українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» спростував брехню росіян про захоплення села на Донеччмні
Сили оборони спростували захоплення росіянами Яснобродівки на Донеччині
Сьогодні, 12:56
На Торецькому та Покровському напрямках точаться запеклі бої
Бої на Торецькому напрямку. Плани ворога та стратегія ЗСУ
2 липня, 18:15
Дмитро Лазуткін заявив, що мобілізація стала інтенсивною
Стало відомо, скільки українців оновили дані в ТЦК
28 червня, 03:07
Автобус, у якому їхали понад 50 українців, потрапив у ДТП в Румунії
У Румунії перевернувся автобус із українцями (відео)
22 червня, 09:46
У поліції продовжують встановлювати обставини події
Напад на співробітників ТЦК під Луцьком: поліція повідомила нові деталі
21 червня, 18:08
Українцям будуть виділені сертифікати на 908 грн на книжки, доступними вони будуть у «Дії»
Молодь отримуватиме сертифікати на купівлю книжок – президент підписав закон
18 червня, 14:03
Юнаки, яких не призвуть до армії через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів
Литва запроваджує строкову військову службу для випускників шкіл
14 червня, 05:44
В країні війна. Військові виконують свою задачу
Українці нападають на військових. Люди, ви нормальні?
12 червня, 15:54
«Нідерландська промисловість також виграє від цього», - зауважили у міністерстві
Нідерланди виділяють €60 млн на закупівлю безпілотників для України
12 червня, 02:04

Політика

Україна та Люксембург підписали безпекову угоду
Україна та Люксембург підписали безпекову угоду
Уряд спростив процес виписування повісток українцям
Уряд спростив процес виписування повісток українцям
Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за посилення України літаками F-16
Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за посилення України літаками F-16
Зеленський анонсував дві безпекові угоди у Вашингтоні
Зеленський анонсував дві безпекові угоди у Вашингтоні
НАЗК виявило в нардепа Кісільова ознаки незаконного збагачення на понад 70 млн грн
НАЗК виявило в нардепа Кісільова ознаки незаконного збагачення на понад 70 млн грн
Денис Малюська прокоментував чутки щодо його відставки
Денис Малюська прокоментував чутки щодо його відставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
30K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
8662
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою

Новини

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Сьогодні, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua