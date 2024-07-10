Уряд спростив процес виписування повісток українцям

Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру

Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зокрема, постанова, ухвалена урядом, значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та централізує процес друку повісток.

«Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру. Міністерство оборони та Генеральний штаб ініціювали зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба відомства, раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру «Оберіг». Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

«Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність», – пояснює Міноборони.

Проте спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

Нагадаємо, наразі у Міністерстві оборони не працюють над впровадженням електронних повісток. Для цього необхідно ухвалити відповідне законодавство.

Як повідомлялося, станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.

До слова, майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.