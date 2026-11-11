Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання

Суд може заборонити конвоювати Коломойського на засідання та до лікарні

У четвер, 12 листопада, відбудеться судове засідання, рішенням якого, ймовірно, заборонять доставляти Ігоря Коломойського до зали суду на розгляд справ. Про це повідомили його адвокати, зазначає Уніан.

Незважаючи на вимоги КПК України, що повідомлення про засідання має відбуватися мінімум за 3 дні до самого засідання, про це засідання сторону захисту було повідомлено за один день.

«У звʼязку з цим, ймовірно, судове засідання стосуватиметься застосування до Коломойського І.В. заходів безпеки з метою припинення його конвоювання в судові засідання та медичний заклад для отримання медичної допомоги», – зазначають адвокати.

Згадане засідання відбудеться в Шевченківському районному суді міста Києва за адресою: