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Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання
фото: Уніан

Суд може заборонити конвоювати Коломойського на засідання та до лікарні

У четвер, 12 листопада, відбудеться судове засідання, рішенням якого, ймовірно, заборонять доставляти Ігоря Коломойського до зали суду на розгляд справ. Про це повідомили його адвокати, зазначає Уніан.

Незважаючи на вимоги КПК України, що повідомлення про засідання має відбуватися мінімум за 3 дні до самого засідання, про це засідання сторону захисту було повідомлено за один день.

«У звʼязку з цим, ймовірно, судове засідання стосуватиметься застосування до Коломойського І.В. заходів безпеки з метою припинення його конвоювання в судові засідання та медичний заклад для отримання медичної допомоги», – зазначають адвокати.

Згадане засідання відбудеться в Шевченківському районному суді міста Києва за адресою:

  • м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А.
  • Склад суду: Хардіна О.П. (головуючий), Міхєєва І.М., Мєлєшак О.В.
  • Дата і час: 12.11.2026 о 12:15
  • Предмет: судовий розгляд обвинувального акта відносно Коломойського І.В. у кримінальному провадженні № 1202400000002733 від 17.12.2024 року.
Теги: Ігор Коломойський кримінал суд правосуддя

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