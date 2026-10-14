Убивство Андрія Парубія. Суд розкрив подробиці про зброю, знайдену в лісі

Обвинувачений визнав, що знайдений у лісі пістолет належить йому

У Франківському районному суді Львова 14 жовтня відбулося чергове засідання у справі про вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Під час розгляду суд дослідив відеозапис виявлення сховку зі зброєю, а також результати кількох експертиз, зокрема балістичної, судово-медичної та запахової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

На засіданні були присутні обвинувачений Михайло Сцельніков, його захисник Віктор Пономаренко, прокурор Тарас Ковальчук, дружина загиблого Уляна Парубій та адвокат потерпілих Юрій Зошій.

Одним із ключових епізодів засідання став перегляд відеозапису, на якому зафіксовано виявлення сховку зі зброєю в лісовій місцевості. За версією слідства, схованку міг облаштувати сам Михайло Сцельніков. Після перегляду відеоматеріалів обвинувачений заявив, що знайдений пістолет належить йому.

Прокурор Тарас Ковальчук озвучив результати низки експертних досліджень, проведених у межах кримінального провадження. Зокрема, суду представили висновки щодо дослідження голосу та зовнішності обвинуваченого на відеозаписах. Також ішлося про експертизу пістолета Макарова.

За висновками експертів, постріли були здійснені протягом короткого проміжку часу. При цьому відстань між стрільцем і потерпілим могла становити від 30 сантиметрів до одного метра.

Ще одним доказом, який розглянули під час засідання, стали результати запахової експертизи. За висновком експертів, запахові зразки Михайла Сцельнікова збіглися зі слідами, вилученими на вулиці Єфремова у Львові, де було вбито Андрія Парубія.

Прокурор оголосив відповідні результати під час слухання, після чого суд долучив їх до матеріалів кримінального провадження. Наступне судове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія призначено на 20 жовтня.

Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці. Стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства.