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Очільник СБУ ухвалив рішення стосовно співробітників, які потрапили в розслідування НАБУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Очільник СБУ ухвалив рішення стосовно співробітників, які потрапили в розслідування НАБУ
фото: НАБУ

Працівників спецслужби, які стали фігурантами антикорупційного розслідування, звільнили

Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в межах операції «Карфаген». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Служби безпеки України.

Відомство зазначилои, що надає повну підтримку та сприяють проведенню всіх необхідних процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

Поклад заявив, що СБУ розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене розслідування. За його словами, він уже обговорив це питання з керівниками НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Очільник спецслужби наголосив, що між відомствами налагоджена конструктивна співпраця.

«Крім цього, я на зв'язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів. Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях», – зазначив Поклад.

Окремо керівник СБУ звернувся до чоловіка на прізвисько «Мексиканець», який фігурує у справі. Він запропонував йому прибути в Україну та здатися правоохоронцям.

«Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну», – заявив Поклад.

НАБУ розслідує справу щодо ймовірної причетності правоохоронців до прикриття злочинної діяльності угруповання, відомого під назвою «Мексиканця». У межах цього провадження фігурують співробітники СБУ.

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Теги: корупція в Україні корупція НАБУ кримінал СБУ

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