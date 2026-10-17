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Довічне та 25 років колонії: у Росії засудили чотирьох мелітопольців у справі про підриви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Довічне та 25 років колонії: у Росії засудили чотирьох мелітопольців у справі про підриви
За твердженням російського суду, Гаранін та Євтушенко є громадянами України, Рой і Гаркуша – громадянами РФ
фото з відкритих джерел

Обвинувачені нібито на завдання українських спецслужб організували замахи на представників окупаційної влади

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив чотирьох жителів окупованого Мелітополя. Про це повідомила пресслужба суду, а також російське видання «Медіазона», інформує «Главком».

Видання уточнює, що 38-річного Ігоря Гараніна засудили до довічного ув’язнення в справі про вибухи в Мелітополі. 54-річний Сергій Гаркуша, 58-річний Сергій Євтушенко та 46-річна Олена Рой отримали по 25 років колонії.

За твердженням російського суду, Гаранін та Євтушенко є громадянами України, Рой і Гаркуша – громадянами РФ. За даними медіа, всі вони жили в наразі окупованому Мелітополі.

Російська ФСБ стверджує, що в 2022-2023 роках обвинувачені нібито на завдання українських спецслужб організували замахи на представників окупаційної влади. Під час першого вибуху 15 листопада 2022 року постраждав Дмитро Трухін, який у окупаційній адміністрації відповідав на комунальну власність, містобудування, майнові та земельні відносини.

Внаслідок другого вибуху, що стався 27 квітня 2023 року, загинув заступник начальника російського управління МВС «Мелітопольське» Олександр Міщенко, ще один співробітник поліції був поранений.

Ще один замах, за версією ФСБ, готувався з лютого по травень 2023 року проти Романа Пшеничного – заступника начальника з оперативної роботи ГУ МВС у Запорізькій області. Пшеничний відмовився визнати себе потерпілим та брати участь у процесі.

«Медіазона» зазначає, що всі четверо під час судового процесу розповідали про тортури. Зокрема, Гаркуша, розповідаючи про перші допити, казав, що підписав протокол, не читаючи, після чотирьох-п’яти днів побиття в підвалі. Ігор Гаранін повідомив, що його тримали у «гаражі» (таємні російські місця ув’язнення). Олена Рой, у свою чергу, сказала, що слідчий вигадав її зізнання у знайомстві з Євтушенком.

Сам Євтушенко розповів, що слідчий переконував його не відмовлятися від зізнань, зроблених під тортурами, і обіцяв, що чоловіка обміняють і «нічого в його житті не зміниться».

«Медіазона» передає, що в останньому слові Гаранін назвав себе українським військовослужбовцем, направленим до Мелітополя для розвідки.

Гаркуша перед винесенням вироку попросив внести його до списків на обмін. Рой нагадала, що її чоловік був офіцером та загинув «за територіальну цілісність України».

У вересні Південний окружний військовий суд ув’язнив подружжя з окупованого Росією Мелітополя Геннадія та Ольгу Капралових. За версією слідства, Капралови та інші учасники підпільної групи на завдання українських спецслужб нібито готували в Мелітополі теракти.

Раніше окупаційний Запорізький обласний суд засудив мелітопольську журналістку Ірину Левченко до 15 років колонії. Її визнали винною у «шпигунстві» за російським законодавством.

Також створений російською окупаційною владою суд засудив мешканку тимчасово окупованого Токмака до 14 років колонії загального режиму у справі про державну зраду. 65-річну жінку звинувачено у переказах коштів на користь Збройних сил України.

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Теги: Сергій Гаркуша обмін суд росія тероризм

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