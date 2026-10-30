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У Варшаві поляк напав із ножем на двох українців через їхнє походження: суд ухвалив рішення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Варшаві поляк напав із ножем на двох українців через їхнє походження: суд ухвалив рішення
За клопотанням прокуратури суд узяв чоловіка під варту на три місяці
фото: кадр з відео

30-річний чоловік завдав пасажирам численних поранень і втік. Його затримали в лісовому масиві, суд відправив під варту на три місяці

У Варшаві затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на двох громадян України в міському автобусі. За даними польської поліції, мотивом злочину стала національна приналежність потерпілих. Чоловік завдав їм численних колотих і різаних поранень, після чого втік із місця події. Суд узяв чоловіка під варту на три місяці. Про це повідомляє RMF24, пише «Главком».

Напад стався в першій половині жовтня в одному з міських автобусів польської столиці. Постраждалих українців із численними пораненнями доправили до лікарні.

Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника. За даними поліції, чоловік переховувався на території лісового масиву в районі Бєляни. Його затримали минулими вихідними.

Поліції вдалося оперативно затримати нападника
Поліції вдалося оперативно затримати нападника
фото: Поліція Польщі

30-річному поляку висунули три обвинувачення. Два з них стосуються нападу на українців, який він, за версією слідства, скоїв через їхню національну приналежність. Йдеться про замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та спричинення травм, що призвели до порушення функцій організму більш ніж на сім днів.

За інформацією поліції, ці злочини чоловік скоїв в умовах рецидиву – протягом п’яти років після відбуття щонайменше шестимісячного покарання за аналогічний умисний злочин. Попередній термін ув’язнення він відбував із квітня 2021-го до лютого 2023 року.

Третє обвинувачення стосується погроз іншому чоловікові. Цей інцидент стався в серпні 2024 року в одному із закладів на вулиці Шекспіра у Варшаві. Підозрюваний не з’являвся на виклики прокуратури у цій справі.

За клопотанням прокуратури суд узяв чоловіка під варту на три місяці. За інкриміновані злочини йому загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі. Розслідування перебуває під наглядом районної прокуратури Варшава-Жолібож.

Варто нагадати, що у польському селі Лещидул-Новіни Вишковського повіту Мазовецького воєводства 15-річний підліток напав на працівників школи. Внаслідок інциденту поранення отримали троє людей, одна з яких згодом померла. Нападника вдалося затримати завдяки діям директора навчального закладу.

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Теги: кримінал українці Польща

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