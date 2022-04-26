Міноборони Британії: Україна має право атакувати територію Росії

Зброя, яку відправив Україні Захід, підходить для атаки військових об’єктів у РФ

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Україна має повне право атакувати територію Росії – у Лондоні не проти, аби для цього застосували західне озброєння. Про це Воллес розповів під час інтерв'ю Time Radio.

Заступник державного секретаря парламенту з питань збройних сил Джеймс Геппі додав, що зброя від Заходу навіть має необхідну для цього дальність дії.

«Багато країн по всьому світу використовують «імпортні» комплекти ... Ви схильні звинувачувати не країну, яка їх виробила, а країну, яка їх випустила», – додав Геппі.

Тим часом росіяни активно вдаються до провокацій. Так, РФ знову обстріляла свої прикордонні села і звинувачує Україну.

25 квітня у російському Брянську загорілася нафтобаза. Брянська поліція ще вдень 25 квітня наказала шукати у місті автомобілі з українськими реєстраційними номерами.

Сьогодні пролунали чергові вибухи в Придністров’ї – безпосередньо поблизу українського кордону, в Григоріпольському районі в селищі Маяк на радіотелецентрі. 25 квітня у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Нагадаємо, що британська розвідка назвала міста, які хоче оточити російська армія. У повідомленні йдеться, що місто Кремінна впало, а на південь від Ізюма ведуться запеклі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися на Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу. Українські війська зміцнюють оборону в Запоріжжі, готуючись до потенційного нападу Росії з півдня.

Додамо, що Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги. Також Британія скасувала мита на експорт з України. Рішення ухвалене як відповідь на звернення українського уряду щодо лібералізації тарифів. Крім того, Україна отримає від Великої Британії зенітні установки на базі Stormer.

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