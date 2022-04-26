Віряни повстали проти московської церкви. Батюшка злякався простого питання і втік (відео)

Вінниччина: велика парафія переходить з Московської до Української церкви

Релігійна громада храму Архістратига Михаїла села Лучинчик Могилів-Подільського району (колишній Мурованокуриловецький) висловилась за перехід із Московської церкви до помісної Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ) під орудою митрополита Епіфанія.

26 квітня віряни провели великі збори, де одностайно висловились за розрив із церквою країни-агресорки, яка досі підступно себе називає Українською православною церквою.

На зустріч прибув місцевий батюшка, який вчергове почав запевняти громаду, що саме ця церква є українською, бо саме таке «написано в документах». Проте віряни, серед яких є й дипломований юрист, викрили отця у брехні.

На просте питання: якщо ця церква Українська, то чому її предстоятель митрополит Онуфрій молиться за патріарха Кирила, який благословив убивства українців, батюшка не зміг відповісти. Він також не став пояснювати, чому у статуті Російської православної церкви, яка підтримує війну в Україні, зазначено що УПЦ МП є її частиною. Натомість батюшка почав звинувачувати громаду у розколі, але, не знайшовши інших аргументів та підтримки селян, священник Московського патріархату просто втік із місця зборів.

За даними «Главкома», збори релігійної громади одностайно вирішили перейти до Української церкви. Громада користується новим великим храмом, який збудував місцевий підприємець вірменського походження Мартин Айрапетян.

Нагадаємо, днями стало відомо, що настоятель храму святого апостола і євангеліста Луки, що у Білій Церкві, священник Леонід Бачинський звернувся до предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Епіфанія з проханням прийняти його та усю церковну громаду до складу УПЦ. Митрополит Епіфаній вже схвалив це рішення.

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