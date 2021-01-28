Потенційна жертва отримує в WhatsApp посилання на шкідливий мобільний додаток Huawei Mobile

У WhatsApp виявили небезпечний вірус — шкідливе ПО автоматично поширюється через повідомлення в месенджері.

Про це розповів дослідник безпеки з компанії ESET Лукас Стефанко (Lukas Stefanko). Подробиці наведені на сайті WeLiveSecurity.

Відзначається, що пролом знайдений і працює у версії для смартфонів на операційній системі Android.

Так, потенційна жертва отримує в WhatsApp посилання на шкідливий мобільний додаток Huawei Mobile, де стверджується про нібито існуючу можливість виграти смартфон.

За словами Стефанко, посилання переадресовує користувачів на сайт, дуже схожий з оформлення на магазин додатків Google Play. Головною метою є переконати жертву встановити цю програму.

Після установки додаток запитує доступ до повідомлень, через які і буде проводити атаки. Використовуючи функцію швидкої відповіді, вірус пересилає посилання іншим користувачам. Подібні повідомлення можуть відправлятися не частіше ніж один раз на годину. Стефанко вважає це способом уникнути підозр у небезпеці посилання.

ПО також запитує дозволу на роботу у фоновому режимі і роботу поверх інших додатків - цей спосіб нерідко використовують шахраї для крадіжки облікових даних. Однак, за словами фахівця, поки зловмисники використовують його для заробітку на постійній демонстрації рекламних оголошень на екрані смартфона.

Раніше повідомлялося, що користувачі мессенджера WhatsApp можуть зіткнутися з так званим «новорічним вірусом». Зловмисники прикріплюють до повідомлень з привітаннями посилання на заражені сторінки, перехід за якими ставить під загрозу роботу смартфона або комп'ютера.