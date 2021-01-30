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    Викрадення і розбої: на Київщині підполковник СБУ організував банду з поліцейськими

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    На Київщині підполковник СБУ організував банду з поліцейськими - Викрадення і розбої: на Київщині підполковник СБУ організував банду з поліцейськими
    На Київщині підполковник СБУ організував банду з поліцейськими
    Фото: СБУ

    Банда спеціалізувалася на розбоях та викраденні заможних громадян заради викупу

    У Київській області викрили і затримали банду, в якій перебували оперативники поліції. Її організував підполковник СБУ.

    Про це повідомляє Національна поліція.

    Злочинна група складалася з сімох чоловік, де двоє – працівники оперативних підрозділів Національної поліції, а організатор – підполковник СБУ.

    З метою забезпечення існування, збагачення та функціонування організованої озброєної банди між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з її фігурантів.

    Бандитський план складався з кількох пунктів. Насамперед – це викрадення потерпілих, надалі – вимагання у них грошей. Також вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я людей.

    Матеріальні збитки, завдані зловмисниками жителям Київщини та столичним жителям, сягають майже 5 млн. гривень.

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    Викрадення і розбої: на Київщині підполковник СБУ організував банду з поліцейськими
    Викрадення і розбої: на Київщині підполковник СБУ організував банду з поліцейськими
    Викрадення і розбої: на Київщині підполковник СБУ організував банду з поліцейськими
    Фото: СБУ

    Під час проведення досудового розслідування встановлено 11 фактів злочинів, вчинених цими зловмисниками.

    Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні ст. 257 (Бандитизм), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст. 189 (Вимагання), ч.4 ст. 187 (Розбій), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
    Наразі досудове розслідування Слідчим управлінням поліції Київщини завершено і обвинувальний акт за погодженням прокуратури області скеровано до суду.

    Максимальне покарання, яке їм загрожує – ув’язнення до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

    Теги: банда СБУ викрадення розслідування поліція чоловік
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