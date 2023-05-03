«Слуги народу» оголосили тривогу: в антикорупційних органах нема кому працювати

Радіна: «Роботи в напряму модифікування антикорупційної системи вистачить на багато років наперед»

Топкорупцію по всій Україні розслідує лише 227 детективів

В Україні потрібно збільшувати кількість суддів ВАКС, штат детективів у НАБУ і прокурорів у САП. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила голова комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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«Топ-корупцію по всій Україні по факту розслідує 227 детективів у центральному та трьох територіальних управліннях у Харкові, Одесі і Львові. Нагляд у всіх справах НАБУ здійснюють лише 43 прокурори САП, з них більше 10 зараз воює в ЗСУ. А у ВАКС працює лише 27 суддів першої інстанції, які розглядають одночасно справи по суті та є слідчими суддями», – зазначила посадовиця.

Радіна не спостерігає збільшення кількості антикорупційних органів.

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«Бюро економічної безпеки та Державне бюро розслідувань антикорупційними органами я не вважаю. Тому про те, що варто модифікувати антикорупційну систему в бік скорочення, говорити дуже зарано», – розповіла Радіна.

Роботи в напряму модифікування антикорупційної системи вистачить на багато років наперед, адже для багатьох міжнародних партнерів, які допомагають нашій країні фінансово, і приватного бізнесу, що розглядає можливість інвестувати у відновлення України, антикорупційна система є гарантом безпеки інвестицій, особливо після нашої перемоги над Росією.

Радіна також розповіла, що за три з половиною роки існування ВАКС виніс більше реальних вироків щодо суддів-хабарників, ніж уся решта судів з проголошення Незалежності до 2019 року.

Нагадаємо, що НАЗК відмовляється розглядати депутатські пропозиції до Антикорупційної програми. Зміни в Антикорупційну програму можна внести лише за результатами моніторингу та оцінки, що проводить НАЗК.