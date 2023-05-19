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Змова Князєва з метою впливу на конкурс до ВККС: реакція САП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Змова Князєва з метою впливу на конкурс до ВККС: реакція САП
фото: sud.ua

Досудове розслідування у справі стосовно ексголови Верховного Суду триває

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відповіла на запит Голови Вищої ради правосуддя стосовно прозорості відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії.

«У зв’язку із значним суспільним резонансом стосовно можливого впливу на процес відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів колишнім Головою Верховного Суду та з метою уникнення будь-яких маніпуляцій, публікуємо відповідь керівника САП на запит Голови Вищої ради правосуддя», – йдеться у повідомленні.

До відома, під час розслідування справи колишнього голови, судді Верховного суду Всеволода Князєва слідство встановило факти змови між фігурантами провадження з метою подальшого впливу на членів конкурсної комісії та кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це йдеться у відповіді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на запит Вищої ради правосуддя. Водночас, як зазначається у САП, наразі слідством не виявлено фактів реалізації таких намірів та здійснення впливу фігурантами справи Князєва на членів конкурсної комісії чи кандидатів.

Змова Князєва з метою впливу на конкурс до ВККС: реакція САП фото 1

Пресслужба САП також зауважила, що досудове розслідування у справі стосовно ексголови Верховного Суду триває. 

Нагадаємо, суддя Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій.

16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

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Теги: прокуратура катастрофа слідство суддя скандал розслідування правосуддя САП

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