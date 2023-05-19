Змова Князєва з метою впливу на конкурс до ВККС: реакція САП

Досудове розслідування у справі стосовно ексголови Верховного Суду триває

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відповіла на запит Голови Вищої ради правосуддя стосовно прозорості відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії.

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«У зв’язку із значним суспільним резонансом стосовно можливого впливу на процес відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів колишнім Головою Верховного Суду та з метою уникнення будь-яких маніпуляцій, публікуємо відповідь керівника САП на запит Голови Вищої ради правосуддя», – йдеться у повідомленні.

До відома, під час розслідування справи колишнього голови, судді Верховного суду Всеволода Князєва слідство встановило факти змови між фігурантами провадження з метою подальшого впливу на членів конкурсної комісії та кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це йдеться у відповіді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на запит Вищої ради правосуддя. Водночас, як зазначається у САП, наразі слідством не виявлено фактів реалізації таких намірів та здійснення впливу фігурантами справи Князєва на членів конкурсної комісії чи кандидатів.

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Пресслужба САП також зауважила, що досудове розслідування у справі стосовно ексголови Верховного Суду триває.

Нагадаємо, суддя Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій.

16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.