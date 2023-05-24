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Провокації у Лаврі. СБУ затримала одного з організаторів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Провокації у Лаврі. СБУ затримала одного з організаторів
Фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю
фото: СБУ

Свої деструктивні виступи підозрюваний записував і транслював на YouTube-каналі «Святая Русь»

Служба безпеки України нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи кремля і організовував замовні «акції протесту». Фігурантом є заступник керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України». Про це повідомляє пресцентр відомства.

Слідство встановило, що чоловік був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року. Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі «Святая Русь», який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Провокації у Лаврі. СБУ затримала одного з організаторів фото 1

Після повномасштабного вторгнення підозрюваний публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій.

Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

Провокації у Лаврі. СБУ затримала одного з організаторів фото 2

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Раніше СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Лаврі.

Теги: росія СБУ Києво-Печерська лавра провокація

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