Провокації у Лаврі. СБУ затримала одного з організаторів
Свої деструктивні виступи підозрюваний записував і транслював на YouTube-каналі «Святая Русь»
Служба безпеки України нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи кремля і організовував замовні «акції протесту». Фігурантом є заступник керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України». Про це повідомляє пресцентр відомства.
Слідство встановило, що чоловік був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року. Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.
Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі «Святая Русь», який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.
Після повномасштабного вторгнення підозрюваний публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій.
Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.
Раніше СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Лаврі.
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