Стало відомо, чому президент звільнив керівницю Центру протидії дезінформації
Поліна Лисенко пішла з попередньої посади минулого тижня за власним бажанням
Ексочільниця Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко отримала нову посаду. Про це повідомяє пресслужба Національного антикоруаційного бюро.
«Національне бюро має нового заступника директора. Посилювати позиції інституції у комунікації з суспільством, зміцнювати взаємодію з громадськими організаціями та міжнародними партнерами відсьогодні буде Поліна Лисенко», – йдеться в повідомленні.
Відповідний наказ про призначення заступниці підписав директор НАБУ Семен Кривонос.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, звільнив Поліну Лисенко з посади голови Центру протидії дезінформації.
Коментарі — 0