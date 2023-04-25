Стало відомо, чому президент звільнив керівницю Центру протидії дезінформації

Поліна Лисенко пішла з попередньої посади минулого тижня за власним бажанням

Ексочільниця Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко отримала нову посаду. Про це повідомяє пресслужба Національного антикоруаційного бюро.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Національне бюро має нового заступника директора. Посилювати позиції інституції у комунікації з суспільством, зміцнювати взаємодію з громадськими організаціями та міжнародними партнерами відсьогодні буде Поліна Лисенко», – йдеться в повідомленні.

Відповідний наказ про призначення заступниці підписав директор НАБУ Семен Кривонос.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поліна Лисенко працювала в команді Національного бюро у 2015-2019 рр. Після цього очолювала Департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора (2019-2020), керувала проєктом з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів, очолювала Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця» (2020-2021), та керувала Центром протидії дезінформації при РНБО (2021-2023).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, звільнив Поліну Лисенко з посади голови Центру протидії дезінформації.