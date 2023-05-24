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НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України
Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров
фото: Liga.net

У жовтні минулого року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн

Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол. неправомірної вигоди для колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) та його радника скеровано до суду. Це найбільша в історії сума, задокументована правоохоронцями. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«Колишнього голову ДФС звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу. Розслідування розпочалося ще у 2017 році. Але через те, що сплата неправомірної вигоди відбувалася шляхом перерахування коштів між компаніями-нерезидентами з використанням рахунків в закордонних банківських установах, вона потребувала  часу та комунікації з компетентними органами інших країн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за час розлідування задля збору доказів закордоном щодо отримання неправомірної вигоди було надіслано понад 10 запитів про міжнародну правовову допомогу до чотирьох юрисдикцій (Латвійська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Британські Віргінські Острови, Сполучені Штати Америки).

Дії екскерівника Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, що 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні минулого року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн.

3 лютого Національне антикорупційне бюро завершило розслідування одного з найгучніших корупційних проваджень минулого року – про можливе отримання хабаря в розмірі 722 млн грн колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим.

Теги: Роман Насіров НАБУ хабар

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