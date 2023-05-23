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Справа Князєва: правоохоронці знайшли у схованці ще $500 тис.

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа Князєва: правоохоронці знайшли у схованці ще $500 тис.
Наразі правоохоронці досліджують джерело походження і приналежність прихованих коштів у справі голови ВС
фото з відкритих джерел

Під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Наразі правоохоронці досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

Обшук проведено 22 травня у межах досудового розслідування отримання $2,7 млн США неправомірної вигоди головою ВС і адвокатом. Гроші передавали голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Крім того, Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що ВАКС узяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання «Горецький і партнери», який, за версією слідства, передавав хабар ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Також ВАКС обрав запобіжний захід Князєву – він перебуватиме під вартою до 14 липня або внесе заставу у розмірі 107,36 млн грн.

Теги: САП Верховный суд Всеволод Князєв НАБУ

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