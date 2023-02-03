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Звільнений Зеленським керівник Дніпропетровщини склав депутатський мандат

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Звільнений Зеленським керівник Дніпропетровщини склав депутатський мандат
На місцевих виборах-2020 Валентин Резніченко обрався депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії «Пропозиція»
фото з сайту Дніпропетровської обласної ради

Валентин Резніченко написав відповідно заяву 24 січня

Депутати Дніпропетровської обласної ради достроково припинили повноваження депутата Валентина Резніченка. Сьогодні за відповідне рішення проголосувало 92 обранці. Ще четверо «утрималися», а один висловився «проти».

Як повідомляє «Главком», сесія облради відбулася у форматі zoom-конференції. Питання Резніченко було розглянуто без обговорення.

Нагадаємо, що 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Того ж дня звільнений посадовець написав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. На місцевих виборах-2020 Резніченко обрався депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії «Пропозиція».

Як повідомляв «Главком», правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в якому замішене ТОВ «Будінвест Інжиніринг» з Дніпра. Донедавна співвласницею цієї компанії була професійна спортсменка, яка працює тренером з пауерліфтингу Яна Хланта. Вона є близькою подругою Валентина Резніченка. Хланта і Резніченко разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувалася на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

За даними керівника ініціативи «Громадський контроль» Дениса Селіна, за день до обшуків у помешканні Хланти, вона спокійно на автомобілі виїхала з Дніпра, а потiм, схоже, перебралася за кордон. Всього у справі орієнтовно 10 фігурантів.

За 2022 рік ТОВ «Будінвест Інжиніринг» заробило на дорогах 1,79 млрд грн.

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Теги: депутат Дніпро Валентин Резніченко

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