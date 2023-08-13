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Хвилина мовчання: згадаймо 5-місячного Михайла Коростельова та його батька

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо 5-місячного Михайла Коростельова та його батька
Хлопчик народився 30 грудня 2021 року – менш як за два місяці до початку повномасштабної війни
фото: korostelev_1988 / instagram

Тато з сином загинули внаслідок ворожого обстрілу Харкова

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Коростельова та його батька.

5-місячний Михайло загинув від російського обстрілу Харкова 26 травня минулого року. Того дня батько хлопчика Микола разом з сином приїхав забрати дружину Олександру з роботи.

Сім'я Коростельових
Сім'я Коростельових
фото: korostelev_1988 / instagram

«Я працювала перші чотири-п’ять днів. Він зателефонував, спитав: «Може, сама доїдеш, автобус же пустили?». Кажу: «Спускатися вниз холодно у футболці, погода вітряна», і він одразу сказав: «Ні-ні. Все, їду. Мишка беру і їду», – пригадала жінка.

5-місячний Михайло
5-місячний Михайло
фото: korostelev_1988 / instagram

Вона тоді саме завершувала роботу у салоні краси, куди нещодавно влаштувалась на роботу адміністраторкою. Коли Микола з малюком зайшли у салон, ракета потрапила у другий поверх будівлі. Хлопчик з батьком загинули, Олександра вижила, її доставили до лікарні.

«Мене привалило, я впала на коліна. Я скинула все і повернулася. Бачу чорне тіло, Микола був весь чорний. Просто футболка та кров у роті. Він захлинається нею. Де Мишко, де мій син? Я не бачу його, він не плаче, його нема», — розповідала Олександра.

Михайлик був довгоочікуваною дитиною
Михайлик був довгоочікуваною дитиною
фото: korostelev_1988 / instagram

Тіло немовля знайшли на даху під'їзду, куди його відкинуло вибуховою хвилею.

Ворог обстріляв Харків 26 травня 2022 року
Ворог обстріляв Харків 26 травня 2022 року
фото з відкритих джерел

Хлопчик народився 30 грудня 2021 року – менш як за два місяці до початку повномасштабної війни. З перших днів його батьки волонтерили, однак зрештою вирішили поїхати у більш безпечний регіон. Після 9-го травня родина повернулась у Харків. В іншій області працевлаштуватися не виходило, а в Харкові жінці запропонували роботу. Вважали, що в місті стало безпечніше.

Микола дуже чекав на дитину та сильно любив її
Микола дуже чекав на дитину та сильно любив її
фото: korostelev_1988 / instagram

Загиблий тато дитини – Микола Коростельов одружився минулого року, а 30 грудня у нього народився довгоочікуваний син – Михайло. Чоловік працював на авторинку.

Микола завжди був із сином. Його сторінка в Instagram заповнена фотографіями з малюком.

10 фото
На весь екран
5-місячний Михайло з батьком Миколою
фото: korostelev_1988 / instagram

«Він був найщасливіший у світі. У нього всі фотографії тільки з малим, він його обожнював. Він так чекав його… Вони – моя сім'я. Ми вечеряли майже кожен день разом. Вони приходили до нас додому, ми приходили до них додому. Коли ми з дружиною кудись їздили, вони жили у нас з малим. Він дуже любив моїх дітей і вони його дуже любили. Його знало все селище», – розповів друг загиблого.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: Харків діти війна пам'ять обстріл смерть дитина

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