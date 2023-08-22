Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі – Дуда

Дуда: «Дії Москви та Мінська очевидним чином змінюють архітектуру безпеки в Східній Європі»

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що процес переміщення російської ядерної зброї до Білорусі дійсно триває. Про це передає Associated Press.

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«Справді, цей процес (переміщення ядерної зброї до Білорусі – «Главком») відбувається, ми це спостерігаємо», – зазначив він.

Дуда додав, що дії Москви та Мінська «очевидним чином змінюють архітектуру безпеки в Східній Європі».

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«Це змінює архітектуру безпеки безпосередньо біля нас, але водночас і на східному фланзі НАТО. Таким чином, це фактично змінює ситуацію для всього Альянсу», – підсумував польський президент.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомляли, що розміщення Росією тактичної ядерної зброї у Білорусі у плані безпеки для України нічого не змінює. Вона може виступати додатковим інструментом для шантажу.

У Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США (DIA) повідомили, що не мають підстав сумніватися в заяві президента Росії Володимира Путіна про те, що країна-агресорка вже перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.