Путін відвідав «місця предків» у Тверській області (відео)

Прессекретар Путіна повідомив, що він вирішив відвідати «місця предків»

1 вересня російський диктатор Володимир Путін відвідав Тверську область. Про це повідомляють росЗМІ, з посиланням на спікера Кремля Дмитра Пєскова.

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Прессекретар Путіна повідомив, що він вирішив відвідати «місця предків».

«Після відвідин «Сенежа» сьогодні Путін прийняв рішення відвідати свої рідні місця, звідки йде його рід. Це дійсно так. Відомості та відеоматеріали про відвідування ми надамо днями», – заявив Пєсков.

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Один з місцевих Telegram-каналів опублікував відеозапис, на якому видно, як кортеж Путіна зупиняється, і він виходить з автомобіля, після чого спілкується з місцевими.

«Президент Росії Володимир Путін відвідав село Тургінове в Калінінському районі Тверської області. Також він вийшов поспілкуватися з місцевими жителями», – йдеться у підписі до відео.

На відео чутно, як люди кажуть Путіну, що «раді його бачити», а також бажають йому «довгих років життя». Зокрема були озвучені скарги на брак житла і недостатню кількість фахівців у регіоні.

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Нагадаємо, 19 серпня президент Володимир Путін здійснив візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, розташованого приблизно за 160 км від лінії фронту. У штабі розміщуються співробітники, які ведуть війну проти України.

До слова, російський диктатор Володимир Путін готується здійснити свій перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей.